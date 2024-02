Adelanta Sheinbaum pódcast por anuncio de reformas de AMLO

CDMX.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, adelantó la emisión de su pódcast semanal para este domingo ante la presentación del paquete de reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El blog de la ex Jefa de Gobierno, "Sheinboom", se transmite todos los lunes desde su lanzamiento el pasado 20 de noviembre, a excepción del día de mañana 5 de febrero.

"Decidimos lanzar este pódcast en domingo, normalmente recuerden que lo hacemos los lunes, porque mañana es Día de la Constitución y el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) presenta este paquete de reformas tan importantes para nuestro País", explicó.

"Estén pendientes mañana 5 de febrero, va a haber anuncios muy importantes por parte del Presidente", señaló.

En el capítulo de esta semana, Sheinbaum estuvo acompañada por Ernestina Godoy, ex fiscal de justicia de la Ciudad de México, y Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad Ciudadana, quienes destacaron los logros en materia de seguridad en sus gestiones, mientras la candidata fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

García Harfuch destacó que, a diferencia de lo que sucede en otros estados, donde se dejan de atender los delitos cuando se consideran de fuero federal, en la Ciudad de México esto no pasa, y sirvió mucho la coordinación con el Gobierno de la República.

"Era una coordinación, que es una cosa muy distinta, como sucede, lo digo con mucho respeto en otros estados, cuando dicen es que es un delito del fuero federal, y dejan de atender cualquier cantidad de cosas y sólo exigen que el Gobierno de la República vaya y actúe", dijo.

"Aquí en la Ciudad no fue así. Con la doctora (Claudia Sheinbaum) no importaba si era un delito federal o local, la instrucción era: 'Resuélvanlo, porque al final de cuentas la gente cuando sufre un delito no le importa si es federal o local, lo que quiere es que se resuelva'".

Sheinbaum indicó que tanto con Godoy como con García Harfuch va hacia adelante.

"No se puede decir más", dijo Sheinbaum.

"Pero vienen sorpresas", agregó Godoy.