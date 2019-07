Adeudan 22 Estados 1.6 mmdp a universidades

Ciudad de México.- Al menos 22 gobiernos estatales adeudan mil 678 millones de pesos a universidades públicas estatales, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, consideró que la Auditoría Superior de la Federación debe intervenir, pues son recursos que estaban programados para las casas de estudio.

"Al no recibir la parte estatal se genera una distorsión en el ejercicio de los recursos y, por supuesto, un déficit de atención en los estudiantes que cada una de ellas tiene.

"En algunos casos estas entidades federativas podrían incurrir en desvíos al no solamente no entregar oportunamente los recursos, sino eventualmente haberlos destinado a otros fines distintos", planteó el legislador.

Los estados con mayores adeudos son Sonora con 312.3 millones de pesos; Nuevo León, 307.8 millones; Baja California, 264.9 millones y Coahuila, 195.2 millones.

Entre las instituciones afectadas están las universidades autónomas de Baja California, Coahuila y Nuevo León, así como las universidades de Sonora, Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora.