Adeudan a ISSSTE 55 mil millones de pesos

Ciudad de México.- Dependencias estatales descontaron cuotas y aportaciones a sus trabajadores, pero ese pago jamás llegó al ISSSTE. De 2008 a mayo de 2019, esta deuda suma en total 55 mil 458 millones de pesos.

La mayoría de este pasivo, 48 mil 388 millones, corresponde a retenciones por el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; mil 751 millones son por el Fondo para la Vivienda, y 5 mil 319 son por aportaciones que se entregan directamente al instituto, como prestaciones, estancias infantiles y créditos, explica Ismael Villanueva, director Normativo de Inversiones y Recaudación del ISSSTE.

Veracruz es el Estado que más debe al Instituto, pues acumula un pasivo de 12 mil 344 millones de pesos, equivalente al 22 por ciento de la deuda total.

Le sigue Guerrero, con 9 mil 829 millones de pesos; la Ciudad de México, con 5 mil 639 millones; Chiapas, con 4 mil 244 millones, y Oaxaca, con 3 mil 643 millones de pesos.

No entregar al ISSSTE estas cuotas impacta en los ingresos del propio instituto y de los trabajadores, quienes podrían recibir una pensión menor si no se cubren los faltantes, explica el funcionario.

"El 88 por ciento de los adeudos corresponde al Seguro de Retiro y eso implica que es un recurso que no se está yendo a la cuenta individual del trabajador.

"Y en el caso de las cuotas y aportaciones del ISSSTE, si nosotros tuviéramos estos 5 mil 319 millones de pesos de ingresos, implicaría tener un techo presupuestal mayor para poderlo destinar a gasto de operación, medicinas y servicios integrales en clínicas y hospitales", detalla.

Villanueva señala que, sin estos ingresos, el Instituto no puede ejercer un gasto que le permita brindar mejores servicios ni saldar sus propios pasivos.

Detalla que estos adeudos crecieron porque antes no se verificaba que las cuotas que las dependencias estatales le reportaban al ISSSTE correspondieran con el número de trabajadores afiliados.

En algunos casos, indica, la Auditoría Superior de la Federación inició revisiones para verificar qué pasó con ese dinero que sí se retuvo del salario de los trabajadores, pero que no se entregó al ISSSTE. En otros estados las deudas perduran porque no tienen recursos suficientes.

"Hay muchas entidades que tienen la voluntad de pagar, pero cuando les decimos su importe adeudado a 2018, me dicen o pago la nómina o el adeudo anterior".

Para regularizar esta situación, el Instituto, en colaboración con la Secretaría de Hacienda ya impulsa convenios.