Admite AICM que escáneres no funcionan

Ciudad de México.- Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reconocieron que los escáneres de cuerpo completo en la terminal aeroportuaria son inoperantes, debido a la falta de un proveedor que les dé mantenimiento.

REFORMA publicó este lunes que esos escáneres, ubicados en los filtros de revisión del AICM, ya no funcionan, y los pasajeros deben ser revisados por oficiales que pasan los detectores de metales de manera manual. Si el aparato suena de forma inusual, los guardias añaden una supervisión física de la cintura y el calzado.

En un comunicado, el AICM reconoció que esos equipos que fueron entregados en comodato como parte de la Iniciativa Mérida, quedaron inoperantes al vencer la garantía en 2022.

"A la fecha no existe en México representante del fabricante para el citado mantenimiento. Se solicitó al propio fabricante Leidos Security Detection & Automation Inc. proporcionara el citado servicio y a la fecha no ha recibido cotización.

"El AICM ha agotado las instancias a fin de poder contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dichos equipos, sin embargo no ha sido posible", reconoció la terminal aeroportuaria.

El AICM explicó que para cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la aviación civil, se ha implementado la revisión manual de pasajeros.

Recordó que del 13 de septiembre al 13 de diciembre de 2019 se recibieron en calidad de comodato 24 equipos de inspección no intrusiva "L3 Pro-Vision 2 AIT" (Body scans) por parte de Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Dichos equipos fueron donados a México por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, en el marco de la Iniciativa Mérida.

"En el artículo se señala la contratación en diciembre de 2021 de una empresa para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad.

"Sin embargo, en dicho contrato no se consideró el mantenimiento de los equipos 'L3 Pro-Vision 2 AIT'. Además que el citado contrato fue rescindido y actualmente se encuentra en un proceso judicial por posibles actos de corrupción", indicó la terminal aeroportuaria.