Admite AMLO que Canadá se queja por inseguridad en minas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Gobierno de Justin Trudeau se quejó porque el crimen extorsiona y no deja operar a una minera canadiense en el Estado de Guerrero.

En la conferencia mañanera, al hablar de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Mandatario también admitió que su Gobierno tiene una diferencia con Canadá por la "cuestión eléctrica".

"Es que tenemos una diferencia con Canadá, una, bueno, en la cuestión eléctrica; en la minería, que deberíamos de tener más problemas, porque son 125 mineras canadienses, son dos problemas de parte de ellos y uno de parte de nosotros", comentó.

"Uno, porque hay una minera que no nos paga los impuestos, y dos, que se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan, y eso, ya lo estamos viendo, pero de 125 mineras".

El Jefe del Ejecutivo recordó que, durante la Cumbre, expuso al Primer Ministro lo que describió como arbitrariedades cometidas por la minera canadiense San Javier, subsidiaria de New Gold Inc, en San Luis Potosí.

"Le recordé, con todo respeto, al Primer Ministro Trudeau, que son 32 estados en nuestra República, que hay un Estado que se llama San Luis Potosí, que el escudo de ese estado tiene un cerro, el cerro de San Pedro, y le dije cómo era antes, que las autoridades del PAN federales y locales, en contubernio con una empresa minera canadiense, destruyeron el Cerro de San Pedro".

"Y destruyeron el pueblo, el Cerro de San Pedro, entonces está el escudo de San Luis, y está el cerro, pero ya no existe, incluso hasta se suicidó extrañamente el Presidente Municipal, entonces cuando le digo todo esto, imagínense lo que estamos haciendo, pues poniendo orden".

López Obrador detalló que el diferendo eléctrico con Canadá tiene que ver con plantas eléctricas de empresas canadienses que cuentan con permisos de autoabasto, que es una modalidad de generación de energía que permitía que personas físicas o morales generar electricidad para su propio consumo y, con ella, acceder a un suministro más competitivo que el ofrecido por la CFE.

"De acuerdo a la ley, son ilegales, es fraude legal (el autoabasto), ya hasta lo resolvió hasta la Suprema Corte y ¿qué es lo que pasa?, que esta empresa, que incluso le compró las acciones a otra empresa italiana, no tuvieron cuidado y empezaron a hacer una sociedad con algunas empresas mexicanas", dijo.

"Con Oxxo por ejemplo, que tiene que ver con el REFORMA, entonces, no es autoabasto porque no generan energía para las empresas canadienses que tienen el permiso, pero simulan porque supuestamente Oxxo y todas estas empresas tienen acciones de un dólar por acción, una simulación completa, entonces ya no podemos mantener eso".

López Obrador reiteró que se está buscando una solución al conflicto que no perjudique a las empresas quejosas del socio comercial. No obstante, recalcó el Presidente, el autoabasto es una ilegalidad.

Afirmó que Trudeau -quien visitó la Ciudad de México del 9 al 11 de enero- es una persona decente y entendió "de qué se trata".

"A pesar de eso yo hice el compromiso de recibir a los gerentes de empresas y buscar una solución, buscar una salida que no les perjudique porque esas empresas recogen dinero de fondos de pensiones de Canadá", abundó.

"Entonces, queremos buscar una solución, pero los adversarios nuestros desinforman y buscan la confrontación. Eso que dice el REFORMA, es que ellos están pensando en otras cosas, 'ya van a venir a regañarlo', el REFORMA dice eso, de que fueron fotos y pocos acuerdos, 'es que evaden conflictos, priorizan las fotos', pues sí".

Y reclama México por minera que no paga impuestos

Tras admitir estos dos "problemas" con Canadá, López Obrador señaló que México también se ha inconformado con ese país por la falta de pago de impuestos por parte de una minera canadiense, cuyo nombre no mencionó.

Desde 2021, López Obrador emplazó a la minera canadiense First Majestic a que pague sus impuestos. Las autoridades federales buscan cobrar unos 500 millones de dólares a la empresa que opera en Durango, por un presunto adeudo con el fisco.

La minera inició un procedimiento legal contra el Gobierno de México luego de una prolongada disputa fiscal.

"Así como se cometían estas arbitrariedades, ahora afortunadamente la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio, que se cuide el medio ambiente, son las que más pagan a los trabajadores mineros y son las que más ayudan a las comunidades y a los gobiernos estatales", añadió el Mandatario.

"O sea, todo tiene su pro y su contra, entonces, siempre buscamos los equilibrios, pero hay gente, nuestros adversarios, que lo que quisieran es que fuese como antes ¿Quién manejaba la política económica? Pues los de arriba, los potentados ¿Quién manejaba la Secretaría del Trabajo? Pues los de arriba, los mineros".