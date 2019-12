Admite AMLO tendencia al alza en delitos

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador reconoció que existe tendencia al alza de delitos en el país, pero aseguró que se está resolviendo y trabajando de manera coordinada con otras dependencias.

"No ha sido fácil porque ha habido una tendencia a la alza en delitos en general con pocos elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, entonces hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad, ya saben ustedes lo que sucedía con la Policía Federal, en el caso del Ejército, la Marina, no podían actuar en materia de seguridad pública", dijo en conferencia matutina.

"Había mucha corrupción, mucho contubernio entre autoridades y delincuencia y estamos resolviendo todo eso y avanzando y estamos seguros de que vamos a poder garantizar la paz, la tranquilidad, tenemos muchas cosas buenas a favor, lo primero es que estamos trabajando de manera coordinada, esto no se hacía, cada dependencia trabajaba por su cuenta, ahora estamos trabajando de forma coordinada".

El mandatario recordó que actualmente se atiende el problema de la inseguridad a diario a través de las reuniones con el Gabinete.

Asimismo, destacó que ya se cuenta con más elementos de la Policía y la Guardia Nacional para combatir al crimen.

"Otra ventaja es que ya se tiene un sistema de inteligencia eficaz, que no se dedica a estar espiando, persiguiendo a opositores, sino al propósito de garantizar la seguridad pública", dijo.

"Yo creo que la ventaja mayor que tenemos es el enfoque que se está llevando a cabo, una estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia".