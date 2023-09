Admite Edil de Sonora contratos a empresa ¡ligada a hermano!

Santos González Yescas, Alcalde morenista de San Luis Río Colorado, Sonora, admitió este miércoles que su Administración celebró contratos millonarios con una empresa ligada a su hermano.

En conferencia matutina, reporteros le preguntaron sobre la contratación de la empresa Monterrey Asistencia S. A. de C. V., de la que su hermano es apoderado legal.

Según documentos obtenidos vía transparencia por el semanario Zeta, los contratos firmados por José Jesús González Yescas, hermano del Presidente Municipal, ascienden a 3.36 millones de pesos por el concepto de compra de patrullas.

Las pruebas también exhiben que dicha compañía brinda servicios a las unidades de traslado propiedad del Ayuntamiento, que pueden llegar a los 266 mil pesos por cada intervención.

Santos González aseveró que el Ayuntamiento ha sido transparente, pero se le está señalando por obra de "los adversarios",

"Analizo, reflexiono y callo. Esa es la verdad (...) eso es politiquería como se están conduciendo ustedes, entonces, yo diría que hay que hacer las cosas con nivel. Ya nos están dando fama. No estamos incorrectos, así de claro", sostuvo.

"Son cuestiones meramente políticas y ya saben ustedes de dónde vienen. Para qué nos preocupamos, estamos correctamente en todo. Mis hermanos son empresarios, como soy yo, así que eso es otra cosa, ni necesidad tienen".

Al Alcalde le insistieron si no estaba incurriendo en una falta administrativa, así como en violación a la Ley de Adquisiciones y la de Servicios Públicos, debido a que está prohibido hacer negocios o contratos con familiares consanguíneos o civiles hasta el cuarto nivel.

-"Absolutamente ninguna ¿eh? Ya está aclarado, ya sé por dónde vas, cómo te conduces y te lo digo con mucho respeto. Yo creo que ya lo aclaré, ya está aclarado hasta por el Isaf (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización) si eso te preocupa", contestó a la prensa local.

"Yo diría que acudieras al Isaf o acudas a cualquier otra instancia si no hay conformidad y lo vemos con mucho gusto, pero no hay absolutamente nada si es socio o no es socio, a mí me presentan las propuestas cuando son licitaciones y yo las firmo, nada más se están fijando en una (compra) ¿y las demás?", agregó.

El Edil defendió la labor de su hermano al afirmar que las instalaciones de Cruz Roja Mexicana en Sonoyta llevan su nombre por su labor altruista.

"Y se lo pusieron yo creo que por agradecimiento de la aportación y el apoyo que les ha dado a todos ellos", indicó.