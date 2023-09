Admite que Ebrard puede ser candidato independiente

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea candidato independiente y aseguró que el ex Canciller tiene "más jale" entre las clases medias.

"Vamos a esperarnos, no adelantar nada. Pero imagínense lo inexpertos que son (los conservadores), todo mundo se siente político, pero no, es un oficio. Para esos que se están frotando las manos, vamos a suponer que diga Marcelo: 'puedo ser candidato independiente'.

"Hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad (de que sea independiente). A los que se están frotando las manos no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale Marcelo? En las clases medias", señaló.

El Presidente aseveró que si Ebrard se lanza como candidato independiente podría hasta dejar a Xóchitl Gálvez en último lugar el día de la elección.

"En una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar o cuarto", expresó.

Los ciudadanos que aspiren a contender por la Presidencia en 2024 tienen hasta este jueves para manifestar su intención ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Las personas ciudadanas que pretendan postularse mediante candidatura independiente a los cargos referidos deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto", establece la convocatoria del INE.

Esta misma mañana, Ebrard aseguró a Carmen Aristegui que hoy mismo resolverá si va por la vía independiente, aunque reconoció que no es el escenario que más motivación le genera.

"Es hoy, hoy y por eso tenemos una reunión para valorar eso, que no la teníamos prevista, pero dadas las circunstancias que vivimos ayer y la actitud que tomó la dirigencia de Morena, tenemos que considerar dentro de los escenarios", afirmó.

'Ebrard está en libertad de buscar otro camino'

El titular del Ejecutivo federal consideró que Marcelo Ebrard está en la libertad de decidir el camino que quiera seguir a futuro, luego que ayer denunciara inconsistencias en la encuesta de Morena.

"Entonces, hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero, pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente.

"Sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, esa posibilidad; y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?", mencionó.

López Obrador manifestó no estar de acuerdo con la exigencia de Ebrard de reponer la encuesta, pues consideró que el proceso demostró ser muy transparente.

"No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro (lo de la encuesta), es completamente transparente. No hubo inclinación de la balanza en favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos", expresó.

Ante el descontento mostrado por Marcelo Ebrard, el Presidente dijo que incluso podría hablar con él para tratar de calmar la tensión que hay dentro del partido.

- ¿Va a recibir a Ebrard?

- "Si él lo considera, las veces que sea, yo hablo con Marcelo".

- ¿Ve a alguna de las "corcholatas" fuera? ¿Qué pensaría si alguien deja la 4T?

- "No lo van a hacer".