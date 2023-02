Admite Sedena que Coronel desaparecido podría estar muerto

Zapopan, México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que el Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, José Isidro Grimaldo Muñoz, ya podría estar muerto, a dos meses de que fuera secuestrado por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, dijo que aun cuando Grimaldo Muñoz estuviera sin vida, siguen la búsqueda para localizar el cuerpo del militar desaparecido en Tapalpa, Jalisco, desde el pasado 10 de diciembre.

"Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener", respondió en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizada en Zapopan, Jalisco.

"Seguimos atendiendo esta parte, no vamos a dejar de trabajar en esa búsqueda, tenemos a nuestra Policía Ministerial Militar, inclusive haciendo esta actividad en coordinación con el Gobierno del Estado para los apoyos que se requieran en el ámbito judicial, pero no nos hemos detenido, ni nos vamos a detener".

El General afirmó que han localizado prendas que fueron reconocidas por la esposa del coronel, pues mantienen contacto directo con ella. Y parte de la vestimenta ha llevado a suponer la muerte de Grimaldo Muñoz.

"Tenemos un contacto con la esposa, un contacto directo y les estamos informando de todas las acciones que se van desarrollando, inclusive ha sido un elemento importante, porque en algunos indicios que hemos encontrado, poniendo el ejemplo, ropa, ella nos ha ayudadado a identificar si eran o no de la ropa de su esposo, pero hay un contacto.

"No hemos dejado de tener ese contacto con la señora y seguimos apoyando a la familia en todo lo que necesite, desde el ámbito que requiera, todo lo que requiera", aseguró.

El Secretario de la Defensa Nacional agregó que a la fecha han decomisado propiedades vinculadas con la desaparición, además de haber detenido al hermano de Juan Carlos Pizano Ornelas, "El CR", supuesto responsable de la célula del CJNG que interceptó al coronel mientras se encontraba de vacaciones.

"En relación a la búisqueda, no hemos detenido esa actividad, seguimos desarrollando actividades de inteligencia, presencia en el área, en base a la información que vamos obteniendo vamos cambiando de algunas áreas", explicó.

"Ha habido aseguramientos, se detuvo al hermano de la persona que tenemos conocimiento que secuestró al coronel, ya se hizo el aseguramiento de algunas de sus propiedades, con apoyo de autoridades civiles, pero no hemos, hasta ahorita, localizado a la persona que lo secuestró, seguimos atendiendo esta parte".

José Manuel Pizano Ornelas, hermano de "El CR", fue capturado en la segunda semana de enero pasado en Chiquilistlán, Jalisco, en posesión de cartuchos y cargadores, por lo que fue puesto disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República, la cual ejerció acción penal por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El General Secretario añadió que en el Municipio de Tapalpa se han localizado otros indicios, pues en esa zona fue secuestrado el mando castrense mientras se encontraba de vacaciones.

Dijo que se analiza construir una base de la Guardia Nacional en ese Municipio, luego que el Gobernador Enrique Alfaro lo solicitara al Presidente para combatir a la célula del CJNG.

"Es una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (la) que opera en esa área y que precisamente hoy, en la reunión de Gabinete (de Seguridad), se planteó por parte del Gobernador (Enrique Alfaro) la posibilidad de que ahí pudiéramos establecer una compañía de Guardia Nacional y ya el el señor Presidente dio la autorización para que así sea", comentó.

"Lo vamos a analizar y vamos a ver qué compañía de las que estaban programadas en otros lugares la llevamos ahí, o de lo que está en los estados, que no tenemos todavá terreno o que ya cambió de situación podemos traer una compañía más ahí a esta área que tiene presencia el grupo delictivo".

"El CR" ha sido señalado como uno de los hombres más cercanos a Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG. Por un lado, se le ubica como supuesto jefe de seguridad de Laisha Michelle Oseguera González y operador financiero de Jessica Johanna Oseguera, "La Negra", ambas hijas de "El Mencho".

Las autoridades también lo consideran jefe de plaza en los municipios jaliscienses de Tapalpa, Zacoalco y San Gabriel Atemajac de Brizuela.