Admiten a asociación civil como víctima

Ciudad de México.- Por vez primera, una asociación civil fue reconocida con la calidad de víctima, en este caso de la corrupción, en una investigación que está en curso contra quienes aprobaron el procedimiento para que Javier Duarte fuera sentenciado a nueve años de prisión.

Un juez federal otorgó dicha calidad jurídica a la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad, lo que implica que el organismo tendrá acceso a las actuaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió ese derecho al organismo no gubernamental en una indagatoria que inició la Visitaduría General de la FGR precisamente por denuncia de dicha asociación.

La investigación se instruye por delitos contra la administración de la justicia y cohecho, principalmente contra la fiscal Martha Estela Ramos Castillo por negociar el procedimiento abreviado que concluyó con la condena de nueve años de prisión contra Duarte, la que, a juicio de la denunciante, es una pena baja y desproporcionada.

"El numeral 4, en su último párrafo, de la Ley General de Víctimas señala que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos", indica la sentencia del amparo.

"En ese orden, si bien el delito de cohecho se persigue de oficio y el sujeto pasivo es colectivo o social, lo cierto es que el legislador previó en el citado numeral, que las organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus intereses o bienes jurídicos colectivos puedan ser consideradas como víctimas del delito, como en el caso acontece con la quejosa".

El fallo aún no es definitivo, ya que la FGR está en tiempo para presentar un recurso de revisión, mismo que eventualmente tocará resolver a un tribunal colegiado.

"Es un precedente histórico en el que una organización no gubernamental es reconocida como víctima de la corrupción", dijo Estefanía Medina, quien, junto con Adriana Greaves, está al frente de la asociación.

Brieba revocó la decisión tomada el pasado 20 de diciembre por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien sostuvo que reconocer como víctima a Tojil implicaría romper con el concepto de causa penal del sistema acusatorio, que reconoce solo al Ministerio Público, la víctima y el imputado.

En la sentencia de amparo, el juez Brieba establece que el criterio de su colega es equivocado, pues el reconocimiento de víctima de la asociación civil de ninguna forma implica atribuirle el carácter de representante de la sociedad, el cual solo detenta el Ministerio Público.

Deja Duarte deuda de $84 millones

El ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte dejó una deuda de 84.7 millones de pesos al actual Mandatario Cuitláhuac García por concepto de diversas participaciones federales que no fueron entregadas en 2016 a los municipios.

Por esa deuda, el Gobierno de García cayó en desacato tras incumplir un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría derivar en su destitución.

El anterior edil de Xalapa, el priista Américo Zúñiga, demandó al Gobierno de Duarte por el adeudo, lo que derivó en la controversia constitucional 202/2016.

El 7 de noviembre de 2018 fue notificada la sentencia definitiva, dictada por la Primera Sala de la SCJN, que ordenó el pago de los recursos, y el 14 de mayo de este año la Corte emitió una notificación para que se cumpliera de inmediato con el fallo.

No obstante, fuentes del Municipio de Xalapa afirmaron que el pago no había sido depositado hasta ayer.