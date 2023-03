Admiten amparo de Lozoya para evitar juicio por Odebrecht

Especial / Agencia Reforma / Un juez admitió amparo con el que Emilio Lozoya pretende frenar la apertura del juicio por caso Odebrecht y lograr acuerdo reparatorio

Ciudad de México.— Después de dos semanas de haberlo presentado, finalmente un juez federal admitió el amparo con el que Emilio Lozoya pretende frenar la apertura del juicio por el caso Odebrecht, sin embargo, de momento la impartidora de justicia no ha decidido si suspenderá dicho trámite.

El ex director de Pemex interpuso desde el pasado 13 de marzo el amparo contra la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López, en la que reconoce en este proceso la calidad jurídica de ofendido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Inicialmente, la demanda fue turnada a Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, pero éste se declaró incompetente para darle trámite, al estimar que había otro juzgado que tenía el conocimiento previo de los amparos del acusado.

Por esta razón lo turnó a Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en la misma materia, quien este lunes notificó la admisión del juicio de garantías, aunque de momento no ha resuelto si concede o no la suspensión.

Lozoya pretende con este amparo suspender la apertura de juicio, para mantener viva la posibilidad de lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan salir de la cárcel.

En su demanda, pide dejar fuera de su proceso a la UIF y a Pemex porque los delitos que le imputan no les afectan en su patrimonio y, al no cumplirse este requisito legal, no tienen la calidad de víctima u ofendido.

La suspensión del acuerdo dictado por e juez le daría nuevamente a Lozoya un margen para negociar el criterio de oportunidad y su respectivo acuerdo reparatorio.

En la audiencia intermedia, concluida el 13 de marzo, tanto la FGR como la UIF también le pidieron al juez que no dictara la apertura de juicio porque ambas instituciones iban a impugnar la exclusión de varias pruebas que ofrecieron contra Lozoya y era muy probable que en instancias judiciales posteriores se ordenara reponer el procedimiento.

El juez no accedió, Lozoya presentó su amparo y la FGR y la UIF apelaron la resolución del juez.

En el caso Odebrecht, la Fiscalía pidió imponerle 46 años con 6 meses de prisión al ex director de Pemex por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, y 21 años con 3 meses de cárcel a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, sólo por los primeros dos delitos.