Adolescente dice cómo mujer le robó a la bebé Nancy

Ciudad de México.- Tras la difusión del video en redes sociales de la mujer que robó a Nancy Tirzo Sánchez, Excélsior habló con el joven de 15 años, quien estaba a cargo de la bebé de 8 meses el día de su desaparición el domingo 14 de abril. Asegura que el momento en que se ve a la mujer subiendo las escaleras, no fue el momento del robo y relato paso a paso cómo ocurrió.

“La señora se sienta y tarda aproximadamente unos 15 minutos o más, está sentada, yo agarro a mi prima y la cargo, es que estaba muy inquieta, voy de aquí para allá, se para la señora y me empieza a hacer plática, empezó que sí tengo enfermos, que si tengo más hermanos o soy el único, le contesto; me voy y me meto al Metro, me va siguiendo la señora y de ahí la señora se va y mi prima le estira los brazos y ahí le doy a mi prima a la señora”.

En el video se ve como después de que la señora le entrega dinero al adolescente éste entra al expendio de pan, mientras la mujer parece dudar un poco y luego sube las escaleras hacia la calle Luis Pasteur. Ese no fue el momento del robo, el joven continúa su relato.

“Cuando se viene para acá en el Seven Eleven (tienda de conveniencia afuera del Metro), todavía la alcance y se regresa y se va a donde están las cobijas y el cartón donde estaba mi otra hermana; ahí tarda aproximadamente 15 minutos, mi hermana me dice que quiere ir al baño y yo le digo que sí, que voy a encargar a mi prima y le digo a la señora y dice que sí, que ella la cuida”. Al volver de baño la mujer con Nancy en brazos había desaparecido.

A Magdalena mamá de la bebé, le sorprendieron las imágenes del video, pues asegura que hasta ahora su sobrino no había mencionado ese momento.

“Él dice una cosa en una declaración y dice otra, y el video muestra lo que realmente es; que a él le dieron dinero para que fuera a comprar, entonces en ese momento la señora aprovecha y se lleva a mi nena, él dice que lleva a su hermana al baño, pero en ningún momento sale cuando él la lleva el baño”, dice la mamá de la menor raptada.

Con el conocimiento de las imágenes Magdalena llevó a su sobrino a la Procuraduría a ampliar su declaración, esperando que los investigadores tengan más elementos para dar con el paradero de la mujer que robó a Nancy. La madre no deja de pedir ayuda a la gente por si llegaran a reconocer a su niña o a ladrona.

“Si han visto a esa persona por favor que le digan que me la deje en algún lado, en algún lado que me la dejen para que podamos encontrarla es más fácil; lo que yo estoy pasando no se lo deseo a nadie, por lo que yo estoy viviendo ahorita, mi hermana prácticamente se está muriendo por la noticia, de por sí ya estaba mal y ahorita está peor.”