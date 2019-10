Adopta primera pareja homoparental en BC

Mexicali.- Dos mujeres recibieron ayer a una niña de nueve años por parte del DIF estatal, convirtiéndose en la primera pareja homoparental que adopta en Baja California, anunció su abogado José Luis Márquez Saavedra.

REFORMA publicó el pasado 1 de octubre que Bertha Alicia Llanos González, de 42 años, y Martha Silvia Lizárraga Sánchez, de 47, comenzaron su proceso en abril del 2017 y concluyeron con los trámites el 29 de octubre de 2018.

Desde entonces no habían tenido información, pese a haber cumplido con todos los requisitos.

"Se trata de la primera pareja homoparental que ya tiene un menor viviendo con ellas desde ayer dentro del proceso de adopción, con este antecedente se genera un precedente que va a favorecer el proceso de otras parejas homoparentales'', indicó el litigante.

"No hablamos de discriminación, sí hubo un trato desigual, no se les trató como al resto de las parejas, si no hubiera sido un proceso más ágil''.

Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza, otra pareja homoparental, también de Mexicali, se encuentran en la etapa de Escuela para Padres, dentro del proceso de adopción.

Ambos agradecieron al Gobernador Francisco Vega y a su esposa Brenda Ruacho, Presidenta del Sistema para el Desarrollo de la Familia de Baja California.

"Por haber facilitado la oportunidad de tener a la niña, esperamos que también podamos tener muy pronto a nuestro hijo en casa, estamos muy contentos, estamos en el mismo camino, estamos súper contentos'', dijo Urías Amparo.

La pareja tiene dos años y medio en trámites para la asignación de un menor.

"Hay orfandad, es una realidad, la única solución es la adopción, mientras no tengamos esa cultura, los albergues se van a seguir llenando'', señaló Aguirre Espinoza.

"A esos grupos Pro Vida, a los grupos que están en contra, los invito a que adopten, hacemos más ayudando que entorpeciendo''.