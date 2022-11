Adornan con 'embolsados' autobús en Guanajuato

Cortesía AM Guanjuato / De acuerdo con los operadores, su intensión fue amenizar el viaje de los pasajeros este 2 de noviembre

León, Guanajuato.— Un conductor de transporte público de León, Guanajuato, la entidad con más homicidios dolosos del País, colocó como adorno en su unidad dos bultos envueltos en plástico que simulaban ser cadáveres como broma este 2 de noviembre.

El operador colgó uno de los "cuerpos" a la mitad del pasillo y dejó otro más al fondo, donde además puso cinta que prohíbe el paso y manchas rojas simulando sangre.

En cartulinas, dejó mensajes al lado de los cuerpos en los que se leyó: "Esto me pasó por estar m... y m... con el timbre" y "Esto me pasó por decir que pasamos bien tarde", de acuerdo con las fotografías compartidas por el diario AM Guanajuato.

Las frases, de acuerdo con operadores, fueron pensadas en referencia a situaciones cotidianas que enfrentan en su trabajo, como personas que no anticipan su parada.

"Mi idea de decorar el camión es para conmemorar el día de los fieles difuntos sin tratar de ofender a nadie, al contrario, es para regalarles un trayecto agradable a los usuarios, a veces el usuario viene cansado del trabajo o de la escuela y qué mejor manera de poder sacarles una sonrisa y hacer más ameno su día", comentó el operador de la ruta X14 Circunvalación C1, Adrián Gudián, al diario local.

La decoración de este transporte público no dista mucho de la realidad que se vive en el Estado, donde ayer concluyeron la búsqueda de restos humanos en predio de Irapuato, demarcación en la que se exhumaron más de 50 bolsas de plástico con partes humanas.