Advierte AMLO 'alguna inestabilidad' tras elección en EU

Agencia Reforma / 'La economía está sólida, no hay ningún problema. Hay que estar pendientes con el nuevo gobierno de EU, por cambios que puedan llevar a cabo'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de cierta inestabilidad tras las elecciones de Estados Unidos por todos los cambios que el nuevo Gobierno de ese país podría llevar a cabo.

"La economía está sólida, no hay ningún problema. Hay que estar pendientes con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo Gobierno, por algunos cambios que pueda llevar a cabo. Eso sí: puede significar alguna inestabilidad, no necesariamente porque no está mal la economía en EU. Están bien las inversiones, las ganancias, no se ve ningún riesgo", comentó López Obrador en conferencia.

Las declaraciones del Mandatario federal se dan en el marco del proceso electoral de EU en el cual el ex Presidente Donald Trump es ahora el último candidato republicano en pie y se prepara para ser el nominado del partido por tercera vez, superando a todos los demás aspirantes, ahora que Nikki Haley anunció su retiro de la campaña la semana pasada.

Con Trump claramente en vías de convertirse en el nominado republicano, y con Biden en la misma situación por el lado demócrata, parece que Estados Unidos se dirige a una revancha de las elecciones del 2020.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador consideró que el panorama económico puede ser incierto con la llegada de un nuevo Gobierno en Estados Unidos, pero aseguró que en México habrá estabilidad.

"Y pienso que antes de las elecciones en EU no hay ningún riesgo, no se avizora ninguna tempestad. Pasando las elecciones es otra cosa con el nuevo Gobierno, pero no necesariamente tiene que haber inestabilidad económica y financiera. Entonces, aquí (en México) no pasa nada", agregó.