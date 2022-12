Advierte AMLO 'chicanada' de FGR contra Israel Vallarta

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que existe una "chicanada" por parte de la FGR en contra de Israel Vallarta, luego que la Fiscalía presentara nuevas solicitudes de investigación y pruebas sobre el caso, el cual lleva 17 años sin sentencia.

"Y la Fiscalía, seguramente esto no lo sabe el Fiscal, ahora sí se va a enterar. Pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas, volver a interrogar a personas que ya fueron investigadas hace 17 años. Lo voy a decir: huele a chicanada.

"Entonces, esto no, no, porque no es justicia. Puede ser derecho, pero no es justicia, si está demostrado que hubo tortura y lleva 17 años sin sentencia, dónde está la justicia pronta y expedita. ¿No la han visto ustedes? No, verdad... Ojalá y la Fiscalía nos ayude a resolver, el juez... por mucho que hay un asunto complejo no se puede tardar 17 años", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que, si de él dependiera, otorgaría un indulto a Israel Vallarta, pero para ello necesita que exista una sentencia previa.

"Son 17 años sin sentencia pero este caso tiene una connotación política, porque es el personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron, que fue un montaje, cuando García Luna, Cárdenas Palomino... que incluso le está pegando allí en el reportaje.

"Si fuera por mí, yo procedería al indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo porque no hay una sentencia, parece que se esmeran en que no haya sentencia", señaló.

El Presidente López Obrador presentó un reporte de las actualizaciones del caso Vallarta en el cual se mencionó que el pasado 13 de diciembre la FGR ofreció a la Jueza Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, Lilia Rodríguez Zetina, nuevas pruebas contra el procesado.

Además, solicitó cambiar al perito que daba seguimiento al caso porque ya no ha sido localizado debido a los años que tiene la causa penal.

Asimismo, se dijo que en los últimos meses la FGR se ha vuelto proactiva y reitera que presentará conclusiones acusatorias contra Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassez.

Ante esto, el Gobierno federal ha planteado que el Ministerio Público presente conclusiones no acusatorias en contra de Vallarta debido al largo tiempo que ha estado sin sentencia; no obstante, ha obtenido una negativa rotunda.