Advierte AMLO sobre efectos de vacuna en menores

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes sobre los posibles efectos secundarios que pueden provocar en niños las vacunas para prevenir Covid-19.

En conferencia matutina se preguntó al Mandatario si la federación podría autorizar al Gobierno de San Luis Potosí la importación del biológico, desde Estados Unidos, con la finalidad de inmunizar a niñas y niños de esa entidad.

En respuesta, pidió esperar la autorización de las instancias sanitarias como la Secretaría de Salud e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Esto lo puede resolver la Secretaría de Salud, ya hay una política sobre aplicación de vacunas, también si es necesario o es autorizado por la OMS. Pero todo el que quiera ayudar y aportar recursos o que se tengan más vacunas, bienvenidos todos, los que quieran contribuir y ayudar", dijo.

"Nada más hacerlo, si es recomendable; si se tiene que hacer en niños, porque todavía no hay autorización y no hay vacunas específicas para niños, creo que solo Pfizer y no está todavía muy claro, tenemos que cuidar mucho, porque hay efectos secundarios".

Tras celebrar que la pandemia vaya a la baja, tanto en contagios, como en fallecimientos, también habló de los efectos secundarios del contagio de Covid y de las vacunas aplicadas en adultos.

"Aún cuando ya vamos de salida de esta nueva ola, estamos constatando que hay efectos secundarios por Covid y no se sabe si pueden atribuirse a la vacuna, que protege, pero que el organismo tiene que ir resolviendo, absorbiendo lo que contiene y demás", señaló.

"Pero de que hay post Covid, sin duda, sobre todo en esta nueva variante, los médicos lo dan a conocer, no grave, pero todavía no tenemos el conocimiento completo, o sea, la ciencia en el mundo, entonces por eso tenemos que actuar con prudencia, para que no haya efectos secundarios nos perjudiquen".