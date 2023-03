Advierte Creel a AMLO: que se aguante si quiere difamar

Chihuahua.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, advirtió este viernes en Chihuahua al Presidente Andrés Manuel López Obrador que si quiere difamar, que se aguante.

El panista recordó que López Obrador dijo una mentira sobre él y su familia respecto a su estilo de vida, por lo que indicó que no podía dejarlo pasar y aseveró que es doblemente grave cuando miente el Presidente de la República.

Creel enfatizó que si vuelve a mencionarlo de esa manera lo enfrentará una y otra vez porque con eso no se juega.

"Si usted quiere mentir, asuma sus responsabilidades. Si quiere difamar y calumniar, aguántese, porque de mi parte habrá respuesta a cada una de sus mentiras", le advirtió Creel durante un encuentro de liderazgos panistas nacionales y estatales celebrado en un hotel de la Capital del Estado.

"Presidente, deje de mentir, deje de dividir a los mexicanos, deje de agraviar a los poderes. Un día es la Ministra Presidenta del Poder Judicial, otro día es el presidente de la Cámara de Diputados, otro día es alguno o alguna de las gobernadoras".

Y así se sigue, lamentó, con empresarios, intelectuales, periodistas, quienes llevan a cabo movimientos sociales, padres de familia de hijos con cáncer o el movimiento de mujeres.

"Un Presidente que al quinto año de entrado el Gobierno no quiere dialogar, no sabe dialogar. Antidemócrata, autoritario, le he pedido una y otra vez el diálogo, no da la cara. Se lo he pedido para hablar de un tema, que es el tema de la violencia", reprochó.

Creel aseveró que el País se juega todo y por eso el PAN defenderá a los mexicanos. "No podemos permitir que el futuro de México lo defina un solo hombre", recalcó.

El encuentro de liderazgos fue encabezado por el presidente del PAN, Marko Cortés, un día antes del primer informe de Gobierno de la Gobernadora María Eugenia Campos.

El Comité Directivo Estatal del PAN informó que los integrantes del partido sesionaron este viernes con el objetivo de establecer estrategias para consolidar campañas ganadoras rumbo a los procesos electorales de este año y del próximo, para detener el avance de lo que llamó una dictadura que Morena pretende imponer en el País.

Durante su mensaje, Cortés reconoció a María Eugenia Campos como Mandataria.

"Nos hace sentir orgullosos y estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien", dijo.

"En México, la violencia ha alcanzado niveles desmedidos por haberle apostado a los abrazos, por haberle quitado los recursos a los municipios, cuando fueron los gobiernos del PAN quienes han enfrentado mucho mejor el problema de inseguridad", agregó el líder panista.