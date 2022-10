Advierte General en retiro sobre 'negocios' del crimen

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El crimen organizado ya participa en "los negocios del Gobierno" mediante coacciones y amenazas e influye en elecciones en estados y municipios, advirtió el General en retiro Juan Alfredo Oropeza Garnica.

El ex secretario particular del ex titular de la Defensa Antonio Riviello Bazán participó en un foro sobre seguridad convocado por el Senado de la República.

Ataviado con su uniforme, el General en retiro salió al paso de "las especulaciones" que se han generado a raíz del debate sobre la militarización.

"Las Fuerzas Armadas seguirán apoyando al pueblo de México, conforme lo establece la Constitución, y de acuerdo con lo que decidan los supremos Poderes de la Unión. (...) El Estamento militar en México presenta una relación civil-castrense que se sostiene en un control democrático vertical, donde se da la supremacía civil por parte del Poder Ejecutivo", subrayó.

"Las Fuerzas Armadas representan una de las instituciones más admiradas y respetadas por los ciudadanos. Son una fuerza para la estabilidad y el progreso de México. Todas aquellas especulaciones que, inclusive, legisladores han hecho de que la autoridad militar está sobre cualquiera otra, de ninguna manera".

Oropeza Garnica rechazó la versión que sugiere que "hay 43 Generales que dicen que son los que deciden y que han presionado al Presidente. Jamás. Y lo digo y me atengo a las consecuencias de lo que estoy diciendo".

Respecto de la presencia del crimen organizado en el territorio nacional, el General explicó que de diversos análisis se puede sostener que "la delincuencia organizada, desde hace décadas, ha venido afectando el orden interno en México y sus efectos se dejan sentir en muchos aspectos".

"De 2019 hacia acá, con gran preocupación, hemos visto cómo se han tornado exponenciales sus capacidades ante una tolerancia sin precedentes que nos es incomprensible", manifestó.

"Además de que ya participan en los negocios de Gobierno mediante coacciones y amenazas, sin recato alguno influyen en los procesos político-electorales de municipios y estados donde ejercen dominio".

Desde la perspectiva del General, los controles territoriales del narco son alarmantes.

"Están asociados a los cárteles de la droga y otros grupos rivales. (...) Pareciera que se trata de otro Ejército ilegal. Como ente económico, sus utilidades son desmedidas, con un apetito veraz para que estas escalen. Representando el principal desafío a nuestra democracia. Al desarrollo, a la seguridad y a la gobernabilidad del País", dijo.

"Contamos con 2 mil 446 municipios, (y) al menos en mil 58 de ellos hay uno o varios grupos del crimen organizado. Según información de la Sedena, existen más de 80 organizaciones y 16 bandas delictivas. En el 72 por ciento de territorio nacional hay presencia de algún cartel, banda o célula criminal. Hay estados en que los grupos del narcotráfico se han dividido los territorios, mientras que en otros como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas, los delincuentes dedicados al robo de combustible, se han fortalecido con la migración que entra por el sur".

El General aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 457 municipios, "pero han generado alianzas que han llevado a tener presencia en casi todo el país y se ha vuelto un problema muy grave".

El Cártel de Sinaloa, abundó, "es el dominante en la mayor parte del territorio nacional: controla 236 municipios que suman 681 mil 689 kilómetros cuadrados del País. El mapa nos muestra un País saturado de criminalidad".

Ante ello, propuso implantar una política de "cero tolerancia" en todo México.