Advierte INE impacto por aplazar precampañas

Especial / Agencia Reforma / Los calendarios estatales que habían aprobado en julio quedaron a salvo

Ciudad de México.- Luego que el Tribunal Electoral federal le ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) arrancar precampañas la tercera semana de noviembre, consejeros advirtieron un impacto en procesos y plazos.

Aclararon que su decisión de adelantar el inicio de precampañas al 5 de noviembre fue garantizar que los partidos tuvieran 60 días de proselitismo y que el dictamen de fiscalización sobre gastos de precandidatos estuviera listo antes del registro de candidatos.

Además, al establecer el 3 enero como conclusión de las precampañas, tanto federales como en la mayoría de los estados, se lograba que no hubiera promoción de los partidos en intercampañas.

Con la decisión del Tribunal, las precampañas deberán iniciar entre el 20 y 26 de noviembre, y estará en la libertad de ajustar el término.

Debido a que cada entidad tiene su propia legislación y, en consecuencia, sus plazos electorales, el INE ejerció su facultad de atracción para homologar los plazos de arranque y término de precampañas, así como la entrega de informes de fiscalización, registro de abanderados o coaliciones, entre otros.

"Doy un dato que ilustre: las pautas de radio y televisión serán impactadas porque el Instituto ya trabajó más de 20 mil formas de pautas (spots), ahora tendríamos que rehacer ese trabajo", indicó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

El organismo buscó darle orden a las campañas de difusión de los partidos para que los spots inicien y concluyan al mismo tiempo, de lo contrario, la percepción es que algunos tienen más promocionales que otros, y genera confusión entre los ciudadanos.

Ante ello, pidió a todas las áreas informar qué plazos y procedimientos se pueden cambiar, afectando en menor medida las actividades que ya se hicieron, están en marcha o programadas.

"Nuestra preocupación central y manifestada al Tribunal fue el impacto en el tema de fiscalización, tenemos por norma que el dictamen de fiscalización de las campañas no puede ser después de ya iniciadas las campañas, no se puede ir un registro de candidatura sin contar con el dictamen de fiscalización", dijo Taddei.

Al menos, indicó, los calendarios estatales que habían aprobado en julio quedaron a salvo.

Los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Dania Ravel coincidieron en que la única salida es acortar los 60 días de precampaña.

"Sí nos mete en aprietos un poco por el tema de fiscalización, por los plazos que tenemos que seguir para tener certeza de cómo utilizaron los recursos, el origen. Vamos a hacer un análisis muy puntual en estas dos vías, los días de precampaña y ajustar los plazos para la fiscalización", señaló Humphrey.

Movimiento Ciudadano fue el único partido que impugnó ante el Tribunal adelantar el arranque de precampañas.

El consejero Faz advirtió que como los plazos entre la entrega de dictámenes de fiscalización y registro de candidatos son mínimos, si existen sanciones, como el retiro de una candidatura, el partido perdería días de campaña mientras hace la sustitución.

"Una de las posibilidades que tendríamos que explorar es la reducción de las precampañas, pero aún con eso de todos modos tenemos que hacer ajustes en tiempos para la fiscalización, y siguen prevaleciendo algunos riesgos", dijo.

Aclaró que la legislación no establece un mínimo de días para precampañas, sólo que no podrán exceder de 60 días, por lo que no estarían cometiendo una violación a la norma.