Advierte INE que acercamiento con AMLO no lo blinda

Tomada de Twitter / Reunión de López Obrador con consejeros del INE en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Para el consejero electoral Uuc-Kib Espadas, la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador no significa que desde ahora la relación entre el Ejecutivo federal y el INE será "acuerdo y dulzura".

Advirtió que si el primer mandatario rompe su compromiso de no intervenir en la elección, el organismo aplicará la sanción correspondiente.

"Lo principal es un cambio de formas, como diría el clásico 'en política la forma es fondo', es decir pasamos de una relación crispada y confrontativa entre la Presidencia de la República y el INE, a una relación de normalidad institucional.

"Esto no quiere decir que las relaciones vayan a hacer todo acuerdo y dulzura a partir de ahora, el INE tiene funciones que cumplir y sus funciones suelen tener momentos muy ingratos con los actores políticos, específicamente a la hora de las multas y otras sanciones, pero transitamos de una situación de abierta confrontación a una situación de conflicto de actividad institucional normal", resumió.

Aseguró que el encuentro se planeó por cerca de dos meses, después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con ellos en el INE para restablecer la relación institucional.

Así, para Espadas, uno de los temas más importantes de la plática en Palacio Nacional es el compromiso del presidente de la República de no inmiscuirse en el proceso electoral que arrancará en septiembre del 2023, y de respetar la autonomía del organismo electoral.

¿Confía en que el presidente cumpla ese compromiso?, se le preguntó.

"Me parece una buena actitud, pero igual que con el Instituto y los actores políticos nos vamos conociendo en el camino, ya veremos en la práctica, en el día a día en qué medida ésta buena disposición se traduce en buenas acciones", indicó.

El consejero argumentó que aunque López Obrador insistió en que el INE ha cometido fraudes, los integrantes, el Consejo General no debatieron el punto, pues está claro que hay visiones distintas y no se trataba de confrontar, sino avanzar.

"El INE reiteró su convicción de que no ha habido fraudes en el pasado desde el IFE hasta el INE, pero al final de cuentas tratándose de una discusión de temas pasados, muy pasados, como la elección del 2006, nunca estaremos de acuerdo en la lectura histórica de las cosas. Es decir, el presidente tiene una lectura de la historia que yo y varios no la compartimos, pero esto no tiene por qué afectar una relación interinstitucional adecuada en el futuro inmediato. Lo prioritario es mirar hacia delante, ir hacia lo que sigue", indicó.

"Lo que hay que hacer es construir un proceso para el 2024 en donde las leyes se respeten, la autonomía sea la característica fundamental en el desempeño de las actividades del Instituto y en donde la imparcialidad caracterice sus resoluciones".

Sobre el proceso interno de Morena, reconoció que se puso el tema sobre la mesa, con la advertencia que si llegan quejas o se detectan posibles violaciones legales, se valorará cada una.

Consideró que en el tema presupuestal, consideró que podría darse un encuentro con los diputados y evitar que el presupuesto del próximo año sufra un recorte.