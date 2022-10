Advierte Mier que Morena puede 'poner' a consejeros de INE

Especial / Agencia Reforma / El diputado expuso que morena busca colocar a personas más jóvenes al frente del INE

Puebla.— El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, advirtió que sin la reforma electoral que propuso el Ejecutivo Federal, Morena podría imponer a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que se deben elegir el próximo año, incluido el presidente del Consejo Nacional.

Durante una asamblea en Teziutlán, Puebla, sobre la reforma electoral, el coordinador Morenista criticó el método de elección de los consejeros electorales establecido actualmente, por medio de un comité técnico de personas honorables, que eligen a los mejores perfiles expertos en materia electoral y que presentan a la Junta de Coordinación Política.

A la Jucopo le toca negociar y proponer al pleno de los diputados un nombre de cada quinteta propuesta, para cubrir las vacantes disponibles en el Consejo del INE.

Pese a que en la pasada legislatura Morena ya llevó a cabo un proceso de elección de consejeros, en el que logró el aval de todos los partidos, aseguró que la elección de los mismos es un reparto entre los partidos políticos.

Señaló que se empezó con una conformación de cinco integrantes, se pasó a siete, a nueve y ahora son 11, porque los partidos pidieron repartirse los nombramientos.

"Por eso queremos la reforma. Se los digo con toda honestidad, nos convendría como Morena que las cosas se quedaron igual, se van a elegir 4, y como somos mayoría, podemos ponerlos nosotros", señaló, sin precisar que para ello necesitan lograr una votación de mayoría calificada en el pleno, que sin PAN o PRI no logran.

Sin embargo, aseguró que Morena no quiere eso.

"Pero no queremos eso, no queremos, porque Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con lo que nació y lo primero que nos dio origen, es tener una verdadera democracia en México, y acabar con los fraudes electorales, la compra del voto, lucrar con la pobreza comprando su confianza, su fe, dar divas, la entrega de apoyos", resaltó en su discurso, dentro de las asambleas que cada semana realiza el también ex priista para promover la reforma del Ejecutivo federal.

Expuso que tienen que sacar adelante la reforma electoral para reducir el costo de la democracia en México y con el disimulo, la hipocresía, en la elección de consejeros.

"Eso hay que acabar en México, porque el árbitro electoral es el que cuida que los votos se cuenten y se cuenten bien, porque son los responsables de garantizar la legalidad, la imparcialidad, la equidad, la transparencia en los procesos electorales", argumentó.

En su propuesta, el Presidente plantea que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular y quitarle la facultad a la Cámara de Diputados.

Los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial y la Cámara de Diputados, con 20 nombres cada uno, y ganarían los nombres con más votos, de los 60 aspirantes.

Mier expuso, por primera vez, que el objetivo de la reforma es que los aspirantes a Consejeros sean "muchachos" que estudiaron la licenciatura de derecho, que se han ido formando y que no tienen "padrinos", pero sí experiencia y que conocen de asuntos electorales.

Tendrían sueldos en la "estricta medianía" que le corresponde a un servidor público, pues criticó que los actuales consejeros ganen más de 100 mil pesos al mes, más que el Presidente.

"Un buen sueldo, pero no sueldos de escándalo".

Preguntó a los asistentes si no quieren un instituto electoral democrático, ciudadanizado y que garantice en México el respeto a la democracia y que los partidos políticos no cuesten mucho, lo que le respondieron que sí.