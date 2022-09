Advierte Moreira a diputados: con narco o Ejército

Reforma

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que quien vote en contra de la reforma para prolongar la militarización de la seguridad pública está con las organizaciones del narcotráfico.

Negó que la reforma que se discute hoy en San Lázaro sea dañina para el país.

"Lo que afecta a México es dejarlo sin Ejército, es con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase.

"O sea, ¿quieren seguridad o no quieren seguridad?, en medio del incendio quieren retirar los bomberos, pues eso no se vale. No nos dan ninguna alternativa.

"Los estados están incendiados, en los estados más violentos de este País no se puede transitar por las calles, y quieren retirar al Ejército, oye qué interés hay, con todo respeto. Así como ellos dicen, con todo respeto, qué interés hay, si ni siquiera le estamos dando una función, estamos dando la posibilidad", expuso Moreira en entrevista.

Aseveró que sin reforma, los narcotraficantes estarán de fiesta.

Descartó que los diputados del partido voten en contra o se abstengan, como pidieron coordinadores y diputados del PAN y PRD.

Aunque hay inconformidad en la bancada, señaló que los diputados del PRI no serán obligados a votar a favor ni serán sancionados si no lo hacen.

También señaló que no tiene por qué romperse la alianza con PAN y PRD.

"Espero que no se rompa la Alianza. Yo hago votos porque no se rompa la Alianza, hay muchas batallas que dar, pero tampoco se vale que si nosotros estamos convencidos de algo se nos quiera forzar.

"La moratoria nunca se ha roto, la moratoria nunca se ha roto. Nosotros dijimos que estábamos en contra de aquellas cosas que afectaran a México, y esto no afecta a México", sostuvo.

Recordó que cuando fue Gobernador de Coahuila llamó al Ejército para proteger a su entidad.

También reprochó que el ex Presidente Felipe Calderón hacía firmar a los gobernadores "contratos", porque si no, no se mandaba al Ejército.

"De ese tamaño era el chantaje que había".

Negó que sea un cheque en blanco la reforma que permitirá a las Fuerzas Armadas seguir en tareas de seguridad hasta el 2028.

"No, va a haber seguimiento, va a haber una comisión bicameral, que tiene que respetar los derechos humanos, insisto, Felipe Calderón nos hacía firmar contratos, si no, no te mandaba al Ejército".

Justificó que se propuso la reforma, porque en marzo del 2024 no habría las condiciones para revisar el tema debido a la contienda presidencial.