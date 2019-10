Advierte Segob por crisis migratoria sin precedentes

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió ante diputados una posible crisis migratoria sin precedentes por la nueva política de asilo de los Estados Unidos.

"El problema es ahora el cambio en la política de asilo de los Estados Unidos, que de llevarse a cabo, en mi opinión, podría provocar una crisis migratoria sin precedentes", alertó.

"Ya que si ese cambio se convierte en ley, ese país que históricamente, junto con Europa, es el principal destino de migraciones, va cerrar sus puertas, y va dejar sólo una rendija por la que intentarán pasar decenas de miles de migrantes, en mi opinión crearán una auténtica crisis".

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Presidente Donald Trump restringir drásticamente el derecho a solicitar asilo de aquellos migrantes que llegan a Estados Unidos vía la frontera con México.

La medida, que se anunció en julio, obliga a los extranjeros a solicitar asilo primero en otros países.

Estas normas afectan a miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia de sus países, pero también afectará a gente de África, Asia y Sudamérica que llega a la frontera entre México y Estados Unidos.

Sánchez Cordero subrayó la necesidad que México se prepare ante esta nueva realidad y pasar de ser un País de tránsito para los centroamericanos a uno de destino.

"Ya no de tránsito, ese cambio por supuesto requiere la coordinación de al menos ocho secretarías de Estado y ocho organismos, empezando por el Instituto Nacional de Migración", dijo.

"Tenemos que saber que para México, el fenómeno migratorio puede convertirse en un refugio masivo de personas a los que tendríamos que brindar muchos servicios".

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara baja, la Secretaria señaló que estas medidas se dan en un contexto de campaña en Estados Unidos.

Defiende Ley de Amnistía

En otro tema, la funcionaria defendió la Ley de Amnistía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que es una propuesta para que la justicia tenga rostro humano.

"El rostro de las mujeres que al dolor de verse obligadas a circunstancias muy diversas son presas. Tiene también el rostro de los jóvenes que cometieron un robo simple por hambre", expresó.

"Esta ley de amnistía tiene el rostro de la mujer que intentó introducir droga a un penal para su esposo, o de las mujeres utilizadas por narcotraficantes para transportar drogas".

Enfatizó que la iniciativa no busca beneficiar a narcomenudistas, sino a jóvenes detenidos por posesión simple de drogas.

Como lo señala la iniciativa, aclaró que no se otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos graves, o hayan hecho uso de armas de fuego al cometer el ilícito por el que fueron encarcelados.

"Es el rostro de la indígena presa porque en su parcela sembraron mariguana o amapola, o fue obligada a cuidar esos cultivos, y cuando fue juzgado no contó con un intérprete", agregó.