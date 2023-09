Advierte Villegas salida del Frente si candidatean a Aispuro

Durango, México.- Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de Durango, advirtió que se saldrá del Frente Amplio por México, del PRI- PAN-PRD, con el cual llegó al actual puesto, si éste da una candidatura al ex Mandatario panista José Rosas Aispuro Torres.

Desde su llegada a la Administración estatal, en septiembre de 2022, Villegas Villarreal arremetió contra Aispuro Torres al acusarlo de dejar una deuda histórica y con instalaciones hechas pedazos, debido a la corrupción de él y varios de sus funcionarios estatales.

Este lunes, le cuestionaron sobre la posibilidad de que el Frente opositor le dé un lugar en el Senado al ex Mandatario panista.

"En Durango hay jefe político de los tres partidos, a menos que alguno de ellos dijera, 'oye nosotros no y nosotros hacemos lo que nosotros pensemos', pues me salgo de la alianza, de ese tamaño eh, a Durango no vamos a permitir que vuelva a llegar gente que ha lastimado Durango, no tienen idea lo que hemos batallado para llegar a lo que acabamos de llegar, y me da mucho coraje y tristeza el haber perdido tanto tiempo, hoy estaríamos pensando en otras cosas", respondió en conferencia de prensa.

Cuestionó que debido a las deudas que le dejaron no se encuentra a la par en materia de economía como en Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, o de otros países.

"Hay que decirles que no sueñen tanto, estarán pensando en otro Estado, en otra circunscripción, tampoco en otra eh, creo que fui claro, clarito, para que no después que no digan que no dije, esa es mi postura, si lo ponen en algo, que le hagan como puedan. No soy de los que grita, y amenaza, yo actúo, cuando tengo que actuar, pero cuando actúo la mano izquierda es muy pesada, así como la derecha es muy noble y generosa, la izquierda es pesadita", añadió.

En 2022, se reveló que la Administración de José Rosas Aispuro Torres terminaría con un adeudo de 19 mil millones de pesos.

"Ni vendiendo todos los activos del gobierno del Estado se alcanzaría a cubrir los adeudos pendientes ya que existe una deuda de 19 mil millones de pesos de la administración estatal actual que lo sitúa en el sistema de alerta de la Secretaría de Hacienda en semáforo rojo y en calidad default por incumplimiento de pago a créditos contratados", expuso en ese entonces Marcela Andrade Martínez, coordinadora general del equipo receptor del Gobierno del proceso entrega-recepción.

A raíz de ello, varios ex funcionarios salientes se encuentran bajo proceso judicial o buscados por la autoridad, como Jesús Arturo Díaz, ex Secretario de Finanzas y Administración, a quien acusaron de un desfalco millonario.