Advierten a jóvenes que aún están en riesgo ante Covid-19

Excélsior

Nuevo León.- Durante la conferencia de prensa de la secretaría de salud encabezada por la doctora Amalia becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, se pidió a los jóvenes no relajar las medidas.

Aseguró que, aunque se comienza a notar un descenso en el número de personas que están siendo hospitalizadas por contraer covid, dijo que el riesgo de contagio sigue activo y que poco a poco se comienza a notar un cambio en la tendencia de los grupos por edad.

Amalia Becerra dijo que esto es normal, ya que los grupos que representan a las personas con más edad ya han sido vacunados en gran parte, por eso aseguró que el ver como las gráficas apuntan a grupos de personas que aún no son vacunadas es algo normal y esperado.

"Se está recorriendo la edad de presentación para defunciones a edades más jóvenes, esto tiene una explicación, los adultos mayores ya fueron vacunados casi en su totalidad", indicó.

Pidió a la población vulnerable y a quienes no han sido vacunados aún, no relajar las medidas de seguridad e higiene que se han adoptado durante la lucha contra el covid, conforme la vacunación avance, los contagios y otros medidores podrían apuntar a personas cada vez más jóvenes.

En Nuevo León la apertura de negocios es cada vez más visible, también el aforo permitido en algunos lugares ha aumentado, lo que podría ser un detonante en el aumento de contagios en las personas que no se encuentran vacunadas, por lo que la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos en una práctica que no se debe dejar en el olvido, sobre todo los grupos que aún no han sido inmunizados con la vacuna.