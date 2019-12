Advierten abusos en Sembrando Vida

Jalapa.- José Manuel Cruz López, de 56 años, un habitante de Macuspana, el municipio donde nació Andrés Manuel López Obrador, llegó a quejarse con el presidente de que allá en su comité quieren despedir a la ingeniera Guadalupe Magaña, quien les ha ayudado a producir plantas de árboles maderables del programa Sembrando Vida y que no han sembrado por falta de lluvias.

"Y los frutales no han llegado, nos dicen que no hay en el vivero, según que tenían que haber llegado ya, pero no han llegado", dijo José Manuel.

Otras denuncias que quiere hacer es que los Zurita tienen 40 o 60 hectáreas y que usan a sus trabajadores como prestanombres para conseguir que les paguen los 5 mil pesos del programa, pero no alcanza a entregarle su denuncia.

La camioneta de López Obrador entra por otra puerta, donde lo espera Teresa Méndez López, extrabajadora del programa, con un sobre color manila con grandes letras: "Súper urgente. Corrupción. Falsificación de firmas".

"Hay gente aprovechándose de este programa", dice Teresa y le entrega el folder al presidente a través de la ventanilla.

Él lo recibe con mala cara, pero a pesar de eso y del agradecimiento de cientos de campesinos por el apoyo mensual de Sembrando Vida, el presidente tiene que admitir en su propio Estado que la estrategia no marcha como quisiera.

Un día antes, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien lo acompaña en la gira por los viveros del sureste, reconoce que falló en 75 por ciento la producción de los 50 millones de semillas planeadas para este año en que el programa ejerció 13 mil millones de pesos, con 200 mil campesinos, y subirá a 26 mil millones de pesos el próximo año.

"En el caso de las plantas dependemos de la naturaleza y en ese sentido tenemos árboles que florean determinados tiempos y en el momento de la floración viene la colecta de semilla, y con esa semilla puedes hacer tus viveros, sí nos retrasamos un poco en la parte de los viveros", informó Albores a medios locales.

El subsecretario de Inclusión Productiva, Javier May Rodríguez, añadió que han dado de baja a 17 mil campesinos por incumplimiento y que tan solo en Tabasco han sido mil 500.

En el mitin en Jalapa el presidente festejó el programa, pero, por la tarde, en la reunión con los técnicos del programa, en Coatzacoalcos, Veracruz, los apuró a dar resultados, hasta los acusó de que serían conservadores de no hacerlo. Ahí Albores aceptó que en 2019 hubo una "curva de aprendizaje".

"Les quiero recordar que es necesario que todos sus viveros se encuentren en producción, que sus biofábricas estén al 100 por ciento ya produciendo lo que deben está produciendo: los caldos minerales, los bioles, las compostas", los apuró la titular de Bienestar.

"Apurarnos", les dijo el presidente. "Ya nosotros vamos a cumplir lo que nos corresponde, el que no falten los recursos".

Según López Obrador sus adversarios "los conservadores", están apostando a que fracase el programa prioritario de su Administración.

"Entonces no darles oportunidad. Si somos conservadores, entonces sí actuamos de manera irresponsable. El conservador es corrupto, es irresponsable, y no es patriota, eso está comprobado históricamente", afirmó al tiempo que les pidió no mentir sobre los resultados.

"El que no se aplique, el que no trabaje, el que no sea responsable es conservador", afirmó.

Les insistió en no mentir porque la mentira, dijo, es conservadora.

A pesar de eso, en un video que se proyectó en la reunión con el equipo de Sembrando Vida, se informó que se han producido más de 53 millones de semillas.