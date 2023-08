Advierten colectivos burla y falta de respeto de AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron de indignante, una burla y como falta de respeto la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de decir "no oigo" y contar un chiste tras ser cuestionado sobre los cinco jóvenes secuestrados y asesinados en Jalisco.

"Es como burla. Está mal lo que hizo. ¿Es el apoyo que tenemos por parte del Gobierno? Si eso está haciendo el presidente, pues qué no van a ser los gobernadores", reclamó Ivonne, del Colectivo Buscando Corazones de Jalisco, estado donde, dijo, suman unas 3 mil personas desaparecidas en lo que va del año, principalmente en Los Altos de esa entidad.

"Está horrible todo ya, con esto ya no sabemos en quién confiar, si salir a buscar y pedirles apoyo a las autoridades, porque no sabemos sin van a apoyarnos o a entorpecer, no cierran los predios o no los aseguran y no nos dejan seguir buscando", lamentó la activista en entrevista.

Ana María, de Buscadoras de Sonora, recordó que el presidente siempre ha hecho caso omiso a las demandas de los familiares de desaparecidos, pero calificó la respuesta del Mandatario en la mañanera como una falta de respeto.

"Me parece una falta de respeto, o sea que estamos en el último término, en realidad no es un tema que ellos tengan en primer nivel. Hay un problema en la inseguridad, pero todo esto lo viene tomando como de broma, de chiste, como él lo dijo (en la mañanera), que prefirió hacer caso omiso y todo el tiempo ha pasado así lo mismo", reprochó la buscadora sonorense.

"Jamás se van a poner en nuestros zapatos, jamás van a estar de este lado, y todo el tiempo lo que hacen, si hay un desaparecido de una familia común, pues nunca es buscado, pero que no fueran sus familiares, porque siempre se localizan en el primer día", lanzó.

Lucía Genao, fundadora e integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, lamentó la actitud presidencial y calificó su mensaje en la mañanera como indignante.

"Es muy indignante, y que mientras haga eso, sigan las desapariciones y no se encara el problema, no se soluciona, lo que se ha hecho hasta ahora es poner paños tibios, así no se va a solucionar, tiene que llegar un momento en que las familias de México no tengamos que vivir momentos de terror y para eso se requiere eliminar la impunidad", dijo a REFORMA.

"No hay palabras, no hay palabras para definir lo que está pasando, con los jóvenes de Jalisco, es muy espeluznante, y por otro lado es lamentable que el presidente tome algo tan terrible como esto como un chiste, como una burla", remarcó Genao.

Al cierre de la conferencia mañanera, luego de que pidió poner una canción, al presidente López Obrador se le lanzaron -fuera de micrófono- varias preguntas relacionadas con el caso de los jóvenes desaparecidos en los Altos de Jalisco, pero el Mandatario se llevó las manos a los oídos para hacer notar que aparentemente no escuchaba.

- "Sobre los jóvenes de Lagos de Moreno", "de Jalisco", "de los jóvenes desaparecidos", se le gritó en varias ocasiones.

En vez de fijar una postura sobre el caso, el Mandatario optó por hacer un chiste.

"Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: 'que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200", expresó.