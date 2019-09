Advierten de daños por vehículos de carga

Cd. de México (03 septiembre 2019).- En México, la mayoría de los vehículos de carga pesada tiene una antigüedad de más de 18 años y pertenece a pequeñas o medianas compañías que carecen de profesionalización para acceder a un programa de renovación vehicular, consideraron especialistas.



Stephanie Hartmann, directora del Programa de Transporte Sustentable de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), explicó que la flota vehicular de carga pesada contribuye a la generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y afecta la calidad del aire de las ciudades.



"Si México quiere atender sus compromisos internacionales en cuanto a la reducción de Gases de Efecto Invernadero, el sector transporte es crucial porque es el emisor más grande, emite más emisiones contaminantes que cualquier otro sector en México", dijo.



"Realmente es crucial si queremos luchar contra el cambio climático, pero también por el tema de contaminación del aire que es la mayor preocupación para muchas ciudades en México".



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que existen 10 millones 764 mil 944 camiones de carga en circulación, no obstante, Hartmann señaló que no existe precisión en las bases de datos relativas a la flota de carga pesada que todos los días circula en el País, pero sí se advierte que mayoría tiene más de dos décadas de antigüedad.



"Lo que nosotros vimos es que la flota es muy antigua, en promedio son 18 años de los camiones de carga, pero también hay mucha fragmentación entre las empresas, la mayoría son pequeñas empresas, hay algunas medianas y pocas grandes", señaló.



"Entonces, esto hace que las empresas no sean tan profesionales para acceder a un programa de renovación de flota y les cuesta mucho porque quizá no tienen toda la documentación necesaria que se requiere y en esto tenemos que trabajar".



Con el objetivo de reducir la contaminación que generan los vehículos de carga pesada, Hartmann anunció la implementación del Programa de Transporte Sustentable, el cual tendrá una duración de tres años.



El Programa de Transporte Sustentable de la GIZ se aplicará en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en entidades que serán seleccionadas en los próximos meses.



Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, explicó que se impulsará un programa para sustituir la flota chatarra de transporte que tiene más de 18 años de antigüedad.



Asimismo, indicó que la Semarnat fomentará diálogos con los propietarios del transporte de carga para que accedan a racionalizar la circulación de estos vehículos y capaciten a sus operadores para que contribuyan a reducir las emisiones contaminantes.



"Según el Inventario Nacional de Emisiones de 2016, la mayoría de los vehículos de carga utilizan diésel y son los responsables del 40 por ciento de la emisión de óxidos de nitrógeno, del 85 por de las partículas PM10 y del 87 por ciento de las PM 2.5", dijo.



"Estos contaminantes afectan mucho a la salud humana y por eso estamos preocupados en disminuirlos. Ahora estamos en una estrecha colaboración con la Ciudad de México para buscar que esto se modifique".