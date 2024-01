Advierten el peligro del Tren Maya sobre el suelo hueco

Quintana Roo, México.- Activistas ambientales advirtieron que el Tren Maya podría provocar una catástrofe entre Cancún y Playa del Carmen, en Quintana Roo, ya que se construye sobre el suelo hueco.

Antes esto, señalaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de hacer caso omiso de sus advertencias de hace dos años.

"Desde hace dos años hemos estado advirtiendo que iba a pasar por encima de cuevas, cenotes, cavernas, y dijeron que eso era falso y ahora podría ocurrir una catástrofe", afirmó José Urbina, integrante del movimiento #SélvamedelTren y fundador del colectivo Cenotes Urbanos.

"Luego salieron con la demagogia de que iban a meter pilotes que para proteger los cenotes, ¡hazme el favor! Como si los cenotes necesitaran pilotes para ser protegidos. Son para proteger que no se les caiga el tren y a ver si les sale bien porque el suelo es así a kilómetros de profundidad, no hay pilote que alcance suelo firme por muy profundo que vaya, siempre hay alguna bóveda, siempre es muy poroso, por eso hay tantos pequeños micro colapsos en la carretera, en casas y demás. Se los advertimos", agregó.

El espeleólogo y consultor del agua Guillermo D'Christy lamentó que en dos años nadie haya advertido el peligro tanto para el medio ambiente como para la obra al Presidente López Obrador, empeñado en inaugurar todo el Tren Maya en diciembre pasado.

"Llevamos más de dos años advirtiendo y ahora apenas se dan cuenta los militares. Ya lo sabían, pero nadie quiere decirle al emperador que está desnudo", sostuvo.

La Sedena admitió ayer que en el Tramo 5 Norte del Tren Maya, de 43.3 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen, el 68 por ciento está sobre un suelo hueco, o de "alta karsticidad", por lo que se requirió construir un viaducto elevado de concreto armado sobre pilotes que han perforado los cenotes, cuevas y ríos subterráneos. Sin embargo, no comento sobre el tramo 5 Sur, cuya inauguración, igual que toda la ruta de mil 554 kilómetros, estaba planeada para diciembre, luego para enero y ahora hasta después de junio.

López Obrador espera inaugurar a como dé lugar el 5 Norte el 29 de febrero.

"Desde un inicio lo alertamos y ahora lo dan a conocer públicamente, pero seguimos sin tener transparencia de los estudios que dicen que hicieron geofísicos, hidrológicos y no sé qué. Que los presenten y junto con eso informen sobre los impactos, eso es lo que no tenemos y sabemos que los impactos van a ser muy graves", sostuvo Cris Nolasco, quien en septiembre de 2022 denunció ante Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador, la destrucción de la selva y los cenotes por las obras del Tren Maya.

Desde 2022, los activistas de #SélvamedelTren y otras organizaciones denunciaron el riesgo del suelo poroso y la destrucción del patrimonio subacuático.

"La construcción de infraestructura ferroviaria encima de terreno kárstico, poroso y de poco espesor es altamente riesgosa y puede derivar en inminentes colapsos, además de generar la contaminación irremediable de este acuífero debido a la perforación para la instalación de pilotes y otras estructuras", advirtió Greenpeace el 29 de marzo. En cambio, ese mismo día, el Presidente defendió el plan de pilotes.

"Llegando a Tulum, en efecto, hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes", afirmó.

#SélvamedelTren ha exhibido las cuarteaduras de los primeros pilotes plantados y que han sido colocados sin tratamiento anticorrosión, juntas de neopreno ni sísmicas.

"No soy ingeniero, pero me extraña que no tengan el tratamiento que se le debería de poner a una instalación que va a estar en contacto directo con el agua, con la intemperie, me parece raro porque es algo que se necesita hasta cuando se construye una casa en la zona y además va a requerir mucho mantenimiento carísimo", indicó Urbina.

Los ambientalistas también denunciaron la destrucción de manglares en el Municipio de Othón Blanco, Quintana Roo, en el Tramo 6 del Tren, donde en julio pasado la Sedena rellenó el Estero de Chac.

Según las imágenes publicadas, se ha cubierto una zona de manglares con apenas unos tubos debajo para que pase el agua.

"Están afectando manglar y posiblemente alteren los flujos de agua de la Laguna", D'Christy