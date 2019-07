Advierten en INE violación con reforma de BC

Ciudad de México.- El Congreso de Baja California viola el Estado de Derecho al ampliar el mandato del Gobernador electo Jaime Bonilla, pues es anticonstitucional, suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio, advirtió la consejera electoral Pamela San Martín.

"Es un verdadero escándalo. Atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución porque que no puede aprobar posteriormente algo que modifique una circunstancia anterior, es decir, las reglas con las que fuimos a la elección del 2 de junio marcan una Gubernatura de dos años", criticó.

"Veamos la implicación que esto tiene: que los ciudadanos voten algo en las urnas y sea un órgano ajeno, el Congreso, el que cambie el sentido de la decisión de los ciudadanos, que fue una gubernatura de dos años, no de cinco. Esto es inaceptable, viola el Estado de Derecho".

Recordó que en el 2014, el Constituyente Permanente de Baja California, es decir el Congreso y los municipios, modificó su Constitución para que la elección local empate con la federal en el 2021.

Este año, en dos ocasiones, partidos políticos y candidatos, entre ellos el Gobernador electo Jaime Bonilla, intentaron revertir esa decisión, incluso el Tribunal Electoral estatal les dio la razón, por lo que primero amplió el periodo de la Gubernatura a cinco años y después a seis.

Sin embargo, ambas resoluciones fueron revertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.

La última vez fue el 29 de mayo, cuando los magistrados afirmaron que la convocatoria para la elección establecía un periodo de dos años y éste no podría cambiarse a la mitad de la elección.

"Es muy grave lo que hicieron, es como si mañana el Congreso aprueba una reforma para que el Presidente actual permanezca 10 años en la Presidencia o decidan que los Gobernadores actuales amplíen su mandato", apuntó la consejera.

Llama la atención, consideró, que quienes hayan aprobado dicha reforma sea la Oposición a Morena.

Confió que los legisladores rectifiquen al aprobar una nueva reforma que deseche ésta, o sean los municipios los que no la prueben.

En caso de que sea aprobada por el Constituyente, indicó, debe impugnarse ante instancias federales.