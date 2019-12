Advierten en Morena consecuencias por recorte

Ciudad de México.- El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Suárez, advirtió que podría haber problemas en la operación del partido por devolver el 75 por ciento de su financiamiento público.

El morenista reconoció estar en contra de la propuesta, pues aseguró que hay dudas sobre cómo se mantendrá el instituto político y cómo pagarán las campañas del próximo año.

Para Suárez, no es comprensible la forma en la que la dirigente de Morena, Yeidckol Polenvsky, hizo el cálculo.

"Las cosas del partido pregúnteselas a la presidenta, yo no me meto en cosas políticas", dijo.

"Ella tendrá que ver, me imagino que lo habrá considerado antes de hacer la propuesta ¿verdad?".

¿No está de acuerdo?, se le insistió.

"El problema va a ser que va a tener consecuencias y muchas gentes del partido no van a estar de acuerdo", aseguró.

El partido, mencionó, tiene que pagar sueldos, multas, personal, renta de instalaciones y, además, campañas.

"Entonces, no sé qué es lo que habrá tomado ella en cuenta, yo no lo he platicado con ella, por eso no sé (el impacto)".

Rechazan PRI y PAN devolver dinero

El PAN y PRD rechazaron seguir los pasos de Morena de devolver parte de su financiamiento público para programas sociales.

"No estamos en condiciones de regresar (dinero) porque recibimos un presupuesto que nos compromete a las actividades específicas del partido, tenemos en puerta el proceso de elección interna que la va a organizar el INE, el 5 de abril, y habrá un costo que nos señale el INE, y la ocasión pasada nos costó 120 millones de pesos", indicó el representante del sol azteca ante el INE, Camerino Márquez.

"Tenemos que hacer un guardadito para tener que cubrir el costo de la elección interna, de tal manera que aunque tuviéramos la voluntad y la disposición, no estamos en condiciones financieras de hacerlo".

En tanto, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, calificó como una "treta" la petición de Morena.

"Somos entes de interés público, (el partido) tiene que tener forma de operar", explicó.

"La siguiente pregunta sería, si ellos empiezan a devolver en 2020, ese dinero que es necesario para operar, de dónde van a sacar dinero para operar. Ahí hay que preocuparnos de dónde va ser su fuente de financiamiento, que no sea ilegal".