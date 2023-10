Advierten hartazgo en Juárez por crisis migrante

Ante senadores de la comisión especial para dar seguimiento a la tragedia del 27 de marzo cuando murieron 40 migrantes en una estación del INM, la iniciativa "Más por Juárez" advirtió un hartazgo en esta localidad fronteriza por la emergencia migratoria.

"Sabemos que es incontrolable tener a 25 mil gentes deambulando por la ciudad buscando qué comer, dónde pernoctar, dónde hacer sus necesidades, pidiendo en todos los lugares (...)", indicó Eleno Villalba, integrante del colectivo.

Recordó que la ciudad se vio afectada por la reubicación de agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para procesar a los extranjeros, lo que derivó en el retraso de mercancías en los cruces internacionales y un cierre parcial de la industria maquiladora.

"Nos ha generado una cantidad de problemas, de concentraciones de camiones de carga por las principales avenidas de la ciudad, suciedad en el Centro, falta de voluntad en el Gobierno federal de atender el tema que le corresponde, se echan la pelota uno a otro, el Presidente se tapa los ojos como si no existiera", aseveró.

"En serio, los juarenses ya estamos hartos y le exigimos al Gobierno que atienda este tema de migración verdaderamente, no puede taparse los ojos a una situación real, a un trato inhumano que se le dan a los seres humanos que buscan el cruce internacional y que les pedimos a ustedes como una instancia superior en el País, de que hagan un llamamiento".

Explicó que el llamado sería a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Presidente de la República, al área del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Gobernación, instancias a la que les compete el tema y que lo atiendan de inmediato.

"Los juarenses ya estamos cansados, no es posible que no haya un control verdadero", dijo Villalba.

Comunicó a los senadores que se han dado caso de migrantes que han participado en asesinatos en Ciudad Juárez, como uno reciente contra un policía.

"No es justo que los juarenses estemos día con día preocupados, el Centro de la Ciudad se ha convertido en el lugar donde los migrantes se concentran buscando el cruce", continuó.

"Y vemos la ciudad sucia, ¿dónde hacen sus necesidades primarias? Pues en cualquier esquina, en cualquier lugar (...)".

Cuestionó si esta problemática la tendrá la ciudad cada dos meses porque no se ve ningún control.

Tras la exposición del integrante de "Más por Juárez", el senador Rafael Espino, de Morena, y quien presidente la comisión, daba por concluida la conferencia, pero su homólogo Emilio Álvarez Icaza interrumpió para indicar su desacuerdo por los comentarios realizados.

"Perdón, yo no puedo acompañar comentarios que estigmaticen negativamente a los migrantes", sentenció Álvarez Icaza.

"Me parece que no veníamos a esto, yendo a la problemática, pero construir un discurso que estigmatice negativamente a los migrantes es algo que no puedo acompañar".

A su vez, la priista Beatriz Paredes dijo que tenía la misma consideración y recordó que los juarenses han cobijado en esta ciudad a muchos mexicanos.

"Muchos de ustedes son migrantes", recalcó. "Nuestra aspiración es que tengamos la madurez y la estatura de tratar a los migrantes que llegan a México como le exigimos a los norteamericanos que traten a los mexicanos que van a Estados Unidos".

Espino también rechazó estigmatizar a las personas en situación de movilidad.

"Por supuesto que no acompañamos ningún recurso que estigmatice negativamente a los migrantes, entendemos el fenómeno migratorio como un fenómeno global en el que hay muchas instancias involucradas".

Al término de la conferencia, un docente del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, denunció que él y otros compañeros han recibido amenazas de muerte de las autoridades de la escuela, y antes les entregó documentos sobre la problemática.

Piden salida de Garduño del INM

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, consideró que es inaceptable que Francisco Garduño continúe como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo pasado en una estación de esta ciudad fronteriza.

"Para mí resulta inaceptable, inadmisible, que Francisco Garduño siga ocupando la titularidad del Instituto Nacional de Migración, como si la muerte de 40 migrantes no fuera suficientemente grave para que hubiera presentado su renuncia", señaló.

Afirmó que actualmente la mayoría de las personas lesionadas han dejado el País y todavía no les dan la reparación integral del daño.

"Hoy por hoy, digamos, las víctimas siguen sin reparación y los culpables sin castigo, y una parte importante de nuestro trabajo de seguimiento es eso", dijo el senador, quien acudió a Ciudad Juárez, donde recorrió la estación siniestrada junto con sus homólogos Beatriz Paredes, del PRI; Martha Márquez, del PT, y Rafael Espino, de Morena, quien preside la comisión.

"El responsable de esta tragedia es el Instituto Nacional de Migración y como ya lo dijo el presidente de este grupo de trabajo, debería de haber renunciado desde lo sucedido", señaló la senadora del PT.