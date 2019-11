Advierten que 2019 será el más violento

Ciudad de México.- El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, advirtió que las condiciones de seguridad en el País empeoraron dramáticamente este año, el primero de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar el estudio "La Seguridad de los Mexicanos. Lo prometido aún es deuda", alertó que 2019 cerrará como el año con las tasas más altas en varios delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el feminicidio.

Rivas abundó que este también tendrá las tasas más altas -por cada 100 mil habitantes- de robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo, y será el segundo peor año en materia de extorsión.

"La promesa de recuperar la paz y disminuir la violencia en México desde el inicio de la presente Administración sólo quedó en el discurso y la narrativa del Gobierno federal", indicó.

"La incidencia delictiva continúa en ascenso y es un hecho que este año será el más violento de la historia contemporánea del país. Con discursos políticos, México no se va poder pacificar".

El activista agregó que pese a las declaraciones que insisten que se han logrado resultados en la materia, la narrativa no se sustenta en datos duros, ya que se carece de resultados tangibles en la política de seguridad.

"Este Gobierno recibe una crisis sin precedentes, el tema es que a un año, la crisis se ha agudizado, no sólo no se ha resuelto, sino que se ha complicado mucho más, y se ha complicado mucho más en muchas más parte del país", observó.

'Homicidio sigue creciendo'

Rivas señaló que el "punto de inflexión" en la tendencia de homicidios que presume el Gobierno federal no significa una baja de ese delito, sino una disminución del crecimiento del mismo.

"Sí hay una inflexión hacia el final del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, se empieza a notar esa disminución del crecimiento del homicidio, pero es disminución de crecimiento, no ha cambiado el comportamiento del homicidio", explicó.

"No tenemos un homicidio a la baja. Si hay una inflexión, no es ejercicio ni resultado de las acciones de este Gobierno, y aún así el homicidio sigue creciendo, crece menos, pero sigue creciendo".

En el estudio, el ONC hizo una serie de recomendaciones al Gobierno federal, como definir una estrategia a partir de evidencia que permita identificar con claridad objetivos, plazos, así como indicadores de desempeño y resultados.

Asimismo, dotar a las instituciones de recursos suficientes, redefinir la política social para que atienda con mayor precisión los grupos en condición vulnerable e incorporar a la estadística oficial las tentativas de homicidio, feminicidio y extorsión.

"Necesitamos redefinir la estrategia con base en evidencia, necesitamos destinar gasto suficiente a la seguridad, tomar decisiones impopulares, potenciar la procuración de justicia, aplicar el gasto de una manera mucho más racional y efectiva", añadió.