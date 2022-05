Advierten que hepatitis estaría asociada a nuevo patógeno

CDMX.- La hepatitis aguda infantil de origen desconocido podría tratarse de una enfermedad infecciosa originada por un patógeno nuevo, aseguró Andreu Comas, virólogo integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

El experto precisó que esta hepatitis no es causada por ningún patógeno conocido; no está asociada a la actividad autoinmune, ni al consumo de fármacos.

"Por lo tanto no hay manera de descartar que no sea hepatitis infecciosa asociada a un nuevo patógeno", indicó el especialista, luego de que el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que a la fecha no hay evidencia de que se trate de una enfermedad infecciosa.

REFORMA publicó que el subsecretario dijo que al parecer no se trata de una enfermedad de rápida propagación e indicó que en el País ya se registraron cuatro casos en Nuevo León, pero hasta el momento se han estudiado 11 casos en Ciudad de México y Quintana Roo.

Para Comas, esta hepatitis podría ser causada por un patógeno nuevo porque la presencia de la pandemia Covid-19 cambió completamente el equilibrio ecológico no sólo en el el humano, sino también de otros virus.

Por ejemplo, precisó, en la temporada invernal 2020-2021 no hubo circulación de influenza, casi no hubo rotavirus, hepatitis A; y ya a partir de la temporada 2021-2022 estos patógenos volvieron.

Sin embargo, agregó, actualmente la página de la OMS reporta que la circulación de influenza es bastante atípica.

"Actualmente y a pesar del calor seguimos viendo influenza. Ahorita hay mucha hepatitis A, diarreas de origen bacteriano. Estos más de dos años de pandemia ha venido a cambiar la ecología que hay en los virus y en las bacterias; esto es simplemente la consecuencia de la alteración", añadió

Para el experto, el problema de que sea un nuevo patógeno es que no será tan sencillo detectarlo.

"No es como cuando se dio la influenza de 2009 o este coronavirus que ya teníamos un virus semejante que fuera el culpable, porque si es un virus diferente hay que empezar desde cero".

El brote de casos de hepatitis aguda grave en menores de de 10 años suma a la fecha más de 200 casos en diferentes países.

Se han notificado casos en Reino Unido, España, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Noruega, Francia, Rumania y Bélgica.