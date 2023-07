Advierten que sería 'espantoso' que avalen revés a INAI

Víctor Zubieta / Agencia Reforma / Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte

Ciudad de México.- La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Julieta del Río, consideró que sería espantoso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara el proyecto de la Ministra Loretta Ortiz que rechaza la petición de que el Senado nombre a los comisionados faltantes.

Durante su participación en el 4º Foro de Resoluciones Relevantes, de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, expresó su confianza en que no pase el proyecto.

"Son 11 ministros, tenemos la fe y la confianza de que, cuando menos ocho, no marquen un criterio que sería espantoso en este país, porque implicaría regresar al año 1977", dijo.

En ese año se estableció en el artículo sexto de la Constitución que el derecho a la información sería garantizado por el Estado.

"¿Qué es lo que está en riesgo? No es el Instituto, no es el cargo de Julieta, de (Adrián) Alcalá, de Josefina (Román); no, no son los encargos que tenemos. Están en riesgo dos derechos fundamentales", indicó.

Ayer se dio a conocer el proyecto de la Ministra Ortiz en el que rechaza el reclamo del INAI de que el Senado ha sido omiso en nombrar a tres comisionados, lo que le impide sesionar debido a que no reúne el quórum necesario.

Los integrantes de la Comisión Jurídica hicieron un llamado a los ministros a tomar en consideración que lo que está en juego es garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales.

"Hacemos un llamado respetuoso a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar la mejor decisión para que fortalezca al organismo garante nacional y fortalezca al país, en el sentido de contar con los elementos para hacer efectivos estos dos derechos humanos reconocidos en la Constitución", indicó el coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Abraham Montes Magaña.

Advierten de dilación con proyecto de Ministra

Este proyecto retrasará el proceso de designación y dejará más tiempo al instituto sin el quórum necesario para sesionar, consideró por su parte Francisco Ciscomani.

La dilación, explicó Ciscomani, se dará incluso si el Pleno de la SCJN rechaza el proyecto de Ortiz y se lo asigna a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar un nuevo proyecto.

"¿Cuál es el juego aquí? ¿Qué quiere la mayoría oficialista (del Senado)? Quiere sesionar hasta septiembre y ahí hacer las designaciones.

"El proyecto de la ministra tal y como está planteado tiene amplias posibilidades de que sea rechazado por sus colegas y que sea turnado a otro ministro y, con ello, el oficialismo ganaría tiempo, es decir, patearía el bote acercándose cada vez más a septiembre que es cuando reinician las sesiones de la Cámara de Senadores", indicó.

Ciscomani, quien es integrante del Consejo Consultivo del INAI, dijo que el Ejecutivo Federal y la mayoría morenista en el Congreso ha hecho todo lo posible para retrasar los nombramientos.