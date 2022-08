Advierten riesgo con reforma electoral de AMLO

CDMX.- Especialistas y ex consejeros electorales advirtieron que la propuesta de reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta para que los integrantes del Consejo General del INE sean personajes propuestos únicamente por el Ejecutivo federal.

En el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral convocado por la Cámara de Diputados, el ex presidente del Instituto Federal Electoral -actualmente Instituto Nacional Electoral (INE)-, José Woldenberg, aseguró que la propuesta presidencial es la peor que se ha presentado en los últimos 30 o 40 años.

Woldenberg explicó que de acuerdo con el proceso de designación de consejeros electorales planteado por el Presidente, éste deberá hacer 20 propuestas, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado propondrán a 10 cada una y el resultado será producto de una elección general.

Para el especialista, este mecanismo podría llevar a un escenario en el que los siete consejeros del INE, en la actualidad son 11, sean electos únicamente de entre las propuestas del Presidente, dada la ascendencia que tiene en todo el País y que su partido es el mayoritario.

"Es probable que, al final, pudiéramos tener no siete consejeros con diversas fuentes, sino siete con una sola fuente", afirmó.

El ex consejero electoral dijo que si bien la actual fórmula de designación se puede afinar y mejorar, ha dado buenos resultados, porque considera diferentes filtros para que los consejeros conozcan de la materia y sean autónomos.

Woldenberg recordó que el procedimiento actual comienza cuando se emite una convocatoria que permite a quienes estén interesados inscribirse, después se elige un Comité Técnico cuyos integrantes son designados de entre las propuestas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este Comité Técnico, agregó, evalúa a quienes se inscribieron en el proceso y hacen las quintetas de candidatos finales, quienes deben ser electos con mayoría calificada, es decir, con el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados que no tiene ninguna fracción parlamentaria, lo que abre un proceso de negociación política.

"Insisto: una institución electoral que no fuera autónoma nos haría regresar décadas en materia política y si algo ha construido México, es un escenario de diversidad e instituciones para que la diversidad política que existe en el País se pueda expresar, recrear, convivir y competir de manera institucional y creo que eso no es poco", afirmó.

El ex funcionario electoral rechazó que en la propuesta del Presidente exista una preocupación legítima de impedir que la designación de consejeros se convierta en un reparto de cuotas.

"Al Presidente no le gustan los organismos autónomos, no creo que esté descubriendo nada, no le gustan porque quisiera volver a concentrar en la Presidencia poderes que a lo largo de los últimos años han ido pluralizándose", sostuvo.

Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, advirtió que la autoridad electoral tiene una función muy importante, por lo que tiene que garantizarse que sea autónoma, porque de lo contrario sólo se generaría simulación.

La especialista en justicia electoral llamó a no echar para atrás el resultado de muchos años de trabajo en la construcción de las instituciones electorales.

"Por supuesto que los partidos políticos están involucrados, sí creo que podrían salir más, pero tampoco lo veo como algo grave como está el proceso, porque hay sociedad civil organizada participando, hay academia participando. A lo mejor la propuesta sería eliminar todo lo demás y dejar sólo estos dos, pero al final se escuchan todas las voces", aseguró.

José Antonio Carrea, asesor del Consejo General del INE, coincidió en que si bien el proceso de designación tal y como está actualmente está libre de captura política, sí es posible ver que al final existen pactos políticos para estos nombramientos.

Ante ello, propuso incorporar el mecanismo del azar en algunas etapas del procedimiento para evitar los interese que puedan capturar a las personas.

En su turno, Marcia Itzael Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, propuso revisar los actuales requisitos de acceso de los aspirantes a estos cargos e incorporar a éstos cualidades de independencia, entre ellos la definición de este concepto.

Asimismo, detallar cómo van a evaluar estas características, incluir medidas afirmativas y establecer criterios heterogéneos para la designación de consejeros y de magistraturas, así como mecanismos de transparencia.