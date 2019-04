Advierten riesgo de sarampión importado

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que existe el riesgo de que en México se presenten casos de sarampión importados de otras naciones.

En entrevista, el funcionario explicó que los brotes pueden provenir de Sudamérica, Estados Unidos o Europa.

"No tenemos ni un solo caso de sarampión. En este momento lo que sí visualizamos es el riesgo potencial de emergencia a partir de la importación desde otros territorios", dijo.

"Los focos de mayor preocupación son el brote que continua en la frontera entre Brasil y Venezuela, que ha acumulado varias decenas de casos desde hace un año y medio. Y también la existencia de proliferación de casos o un mayor número de brotes que existen en varios estados de EU y en Europa, donde no ha dejado de parar la transmisión desde hace más de 15 años".

El funcionario refirió que México mantiene una extensa y fluida comunicación y desplazamiento de viajeros por vías aéreas, lo que pone a México en ese riesgo continuo de importación de casos.

"Debe quedar muy claro que casos importados ha seguido habiendo en México, se cuentan por algunas pocas decenas por año.

"No necesariamente la importación de casos quiere decir emergencia, siempre que la población esté correctamente vacunada".

El subsecretario detalló que, hasta el momento, sólo se han registrado tres casos de este tipo, aunque no descartó que la cifra pudiera crecer hasta 20 en este año.

"Mientras que estos casos no entren en contacto con personas que no estén vacunadas, que no tengan inmunidad contra sarampión, eso no significa que va a haber una proliferación", indicó.

López-Gatell recordó que la pasada administración priista dejó un déficit de más de 700 mil vacunas que no fueron aplicadas, lo que implica una "mayor vulnerabilidad de propagación" en ocho estados del País, entre ellos Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Informó que, para enfrentar la situación, la Secretaría realizó una compra por adjudicación directa a Birmex, de unas 514 mil vacunas.

Agregó que se llevó a cabo un análisis para identificar elementos de potencial preocupación, como un registro bajo de coberturas vacunales contra el sarampión, que rondan entre el 70 y 75 por ciento de cobertura.

"Es la enfermedad infecciosa más transmisible del ser humano y para tener una protección adecuada se requiere de coberturas por arriba del 95 por ciento", dijo.