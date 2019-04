Advierten riesgo de seguridad militarizada

Ciudad de México.- Si se designa un mando militar para la Guardia Nacional, el Ejército tendrá el control del aparato de seguridad del Estado y habrá una seguridad militarizada, advirtió Rocío Culebro, directora ejecutiva y fundadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

"Por los datos y las evidencias que tenemos es que pensamos que los militares no deben de estar a cargo de la dirección de la Guardia Nacional, porque si no, tendremos un problema: todo el aparato de seguridad estará en manos de los militares", dijo.

"Y creo que está demostrado que para tener una democracia sana no es bueno que los militares compartan la mitad de las funciones más importantes de un País, (...) que es la seguridad".

Durante la presentación del Índice de Paz México 2019, la especialista subrayó que hará mal el Presidente Andrés Manuel López Obrador si nombra a un militar en activo, como anunció el pasado fin de semana.

"Eso realmente creo que nos llevará a que todos, absolutamente todos, (...) pongamos el ojo en cómo va actuar está Guardia, justamente para que se sientan fiscalizados porque lo que necesitamos es saber cómo va transitar una seguridad ciudadana a una seguridad que, si está confirmada por militares y va estar dirigida por un militar, por lo tanto es una seguridad militarizada", señaló.

"No hay otra manera de llamarle", sentenció Culebro, cuya organización forma parte del colectivo #SeguridadSinGuerra.

En tanto no se fortalezcan la seguridad ciudadana y las instituciones policiales que hoy están "totalmente debilitadas", dijo la activista, lo único que va a avanzar es la seguridad militarizada.

Culebro pidió transparentar el acuerdo de colaboración técnica que este martes día firmaron el Gobierno federal y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Porque tenemos derecho a la información, pero también queremos saber cómo nosotros, la sociedad, puede participar para asegurar una buena educación o fortalecimiento de esta institución", abundó.

Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz México, señaló que la apuesta por la seguridad pública funciona mejor cuando está en manos de policías cercanos a las comunidades.

"Y que tienen un perfil mucho más civil, pero yo diría, esperemos a ver en qué concluye este capítulo que está evidentemente inconcluso", manifestó.

Leonel Fernández, director del fortalecimiento de la sociedad civil del observatorio Nacional Ciudadano, indicó que las tareas y responsabilidades en materia de seguridad recaen en primer lugar en las autoridades locales, por lo que es necesario sumar esfuerzos y "hacer presión" en ese ámbito.

"El Gobierno federal debe fungir como alguien que dé apoyo, que de fortaleza, que genere incentivos para que los gobiernos locales hagan su tarea de una mejor forma y no al revés", estimó.