Advierten riesgos por terna para CNDH

Ciudad de México.- Las organizaciones civiles que han acompañado el proceso de elección del próximo Ombudsperson advirtieron que la terna de aspirantes propuesta en el Senado pone en riesgo la legitimidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Agrupados en la etiqueta #CNDHautónoma, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Red TDT y la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, entre otras, acusaron simulación, opacidad e intereses partidistas en el proceso.

"Una terna previamente acordada de manera opaca y discrecional por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se aprobó en la sesión de las Comisiones Unidad de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República", acusaron, en referencia a lo ocurrido ayer.

"Una terna que incluye perfiles con filiaciones político partidistas y cuestionamientos al desempeño en la defensa de derechos humanos pone en riesgo la legitimidad de la CNDH", agregan, sin detallar nombres.

La terna aprobada, y que hoy se llevará al Pleno del Senado para elegir de entre ellos al próximo titular de la CNDH, está conformada por José de Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Arturo Peimbert, ex titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y María del Rosario Piedra Ibarra, activista e hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.

Mediante un comunicado, #CNDHautónoma demandó a los senadores transparentar las evaluaciones echas a los 56 aspirantes que comparecieron ante las comisiones unidas, con el fin de garantizar la idoneidad de la terna y que se cumpla lo establecido en la convocatoria que los propios legisladores aprobaron.

"Pedimos al Pleno del Senado que devuelva la terna a las Comisiones y no apruebe ninguna alternativa hasta que se garantice la idoneidad de los tres perfiles, en función de sus méritos, trayectoria y probidad", afirmaron.

"Sin una lista de prelación objetiva y basada en evidencia, aparentemente algunos grupos políticos negociaron la composición de la terna, a partir de una lógica de cuotas y cuates".