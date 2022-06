Advierten trampas en Morena en renovación de órganos

Reforma

Ciudad de México.- Grupos y liderazgos de Morena advirtieron que la convocatoria para renovar los órganos de dirección tiene trampas para excluir a morenistas incómodos o contrarios a la cúpula.

Exigen que Mario Delgado y Citlalli Hernández dejen sus cargos, pues, criticaron, se cambiarán todos los dirigentes nacionales y estatales menos ellos, por lo que, acusan, buscan quedarse hasta 2024.

Incluso, algunos inconformes ya impugnaron la convocatoria para cambiar el Congreso Nacional, el Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, así como esos cargos a nivel estatal, renovación contemplada para agosto y septiembre.

En conferencia de prensa, alrededor de 100 integrantes de la Convención Nacional Morenista, encabezada por miembros del CEN, consejeros nacionales, dirigentes estatales y fundadores locales del partido, advirtieron que es un proceso amañado.

Independientes a ese grupo, Oswaldo Alfaro y Alejandro Rojas, quienes lograron, por separado, la renovación de la dirigencia en el 2020, afirmaron que la convocatoria es contraria a los estatutos y a la orden del Tribunal Electoral, por lo que el proceso podría ser anulado.¿Cómo será el proceso?Morena renueva sus cargos a través de asambleas distritales, en las cuales se eligen congresistas nacionales, quienes también son delegados estatales. Estos nombran a los consejos nacional y estatales, los cuales definen a los integrantes de los comités nacional y locales.

Sin embargo, contrario a sus estatutos, en esta ocasión no serán en asambleas donde surjan los nombres de los congresistas, pues se abrió un registro y la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión de Honestidad y Justicia -en coordinación con las delegaciones estatales- seleccionarán a los candidatos.

En asambleas distritales, los asistentes, quienes podrán afiliarse el mismo día, sin ningún filtro, sufragarán por su candidato y los 10 mejores votados -cinco hombres y cinco mujeres- serán los congresistas.Las trampas denunciadasLos inconformes prevén trampas: una, que las comisiones que elijan a los candidatos dejarán fuera a los morenistas contrarios a la cúpula, quienes han denunciado corrupción y arbitrariedades al interior del partido, pues será una decisión parcial.

Dos, una afiliación masiva, cuando existe incertidumbre del padrón actual y una orden del Tribunal Electoral de depurarlo antes de cualquier elección interna. Además de que el estatuto establece que participarán quienes cuenten con militancia aprobada 30 días antes de la asamblea distrital.

Esto, aseguraron representantes de todos los estados, dará pie a que líderes realicen acarreos y voto corporativo para llegar a los órganos de dirección.

El secretario de Derechos Humanos del CEN, Carlos Figueroa, aseguró que después de ver cómo la Comisión Nacional de Elecciones nombró a candidatos, a todos los cargos, en el 2021, no es un órgano que dé confianza.

Afirmó que durante la aprobación de la convocatoria, Delgado y Hernández argumentaron que por decisión el Tribunal se quedarán hasta el 2023, cuando ellos mismos han desacreditado y omitido resoluciones.

"Les aseguro que ellos van a encontrar la manera para quedarse hasta el 2024", apuntó en medio de gritos de "¡Fuera!, ¡Fuera!" contra Delgado y Hernández.Comparan con el PRILíderes estatales, algunos sustituidos por el CEN por delegados, acusaron que liderazgos, e incluso Gobernadores, se han convertido en el PRI en los estados aplicando sus mismas mañas para realizar elecciones internas de Estado.

"No cumple con los requisitos estatutarios ni con la resolución del Tribunal de que Morena no puede celebrar un Congreso si no actualiza su padrón, quieren hacer el padrón sobre las rodillas y abre la puerta al acarreo, corporativismo, al cochupo interno", afirmó Alejandro Rojas.

El senador suplente aseguró que recurrirá nuevamente al Tribunal si el CEN se aferra a realizar un proceso ilegal, además de que mañosamente no se describe cómo surgirán los temas para renovar los estatutos.

En el mismo sentido se pronunció Oswaldo Alfaro, quien calificó como "ingenuo" que la dirigencia crea que líderes no recurrirán a la afiliación masiva y acarreo para colocarse.

Además, advirtió, en octubre del 2023, Mario Delgado y Citlalli Hernández, podrían argumentar que, de acuerdo a la ley, no se pueden hacer cambios una vez iniciado el proceso federal -que arrancara en septiembre- y permanecer hasta el 2024.

"Hay muchos vacíos, por lo que si se impugna no se logrará nada otra vez. Estamos haciendo un proceso con la intención de realizar una renovación de fondo, pero Mario y Citlalli quieren ser ratificados, entonces es una convocatoria sesgada", añadió.