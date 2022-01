Aeroméxico deja varados a juarenses en CDMX

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Alrededor de 120 personas que buscan llegar a Ciudad Juárez, procedentes de la Ciudad de México (CDMX), quedaron varado en el aeropuerto de la capital del país, luego de que Aeroméxico cancelará el vuelo programado para salir a las 3:30 p.m.

Eliu Calzada de 23 años, es uno de los viajeros afectados por la situación que comenzó desde la una de la tarde.

Refirió que con anticipación, varias personas llegaron al Aeropuerto de la CDMX para documentar y posteriormente abordar su vuelo, sin embargo, en ese momento se les avisó que el vuelo no saldría a tiempo, debido a la falta de personal, pues una azafata había presentado síntomas de Covid-19.

Al pasar los minutos, “las personas empezaron a hacer un alboroto en las puertas, pues no daban respuestas para la salida del vuelo”, refirió el hombre que viajaba solo.

Narró que para las 5 de la tarde se alertó de una cancelación definitiva del vuelo en el que también viajarían alrededor de 22 personas del Club Necaxa, pues se tiene programado el partido contra FC Juárez para este viernes 7 de enero.

“Parece que sobrevendieron los lugares, eran unas 120 personas a las que nos hicieron formarnos para solicitar una reprogramación del vuelo y nos dicen que no hay vuelos a Juárez hasta el sábado después de las nueve de la noche”, comentó angustiado.

Dijo que los afectados pasaron cerca de seis horas de pie, sin respuesta alguna, por lo que quienes contaban con los recursos se trasladaron a un hotel, mientras que unas 25 personas permanecen hasta el momento en el aeropuerto, entre ellos varios menores.

“En el módulo de Aeroméxico no hay nadie, ni siquiera se preocuparon por si todos tienen donde pasar estos dos días”, insistió.

Eliu dijo que él contemplaba de igual manera pasar las más de 48 horas en la terminal aeroportuaria, pero gracias a un par de familias juarenses que le brindaron apoyo económico, ahora solo será una noche la que pasará ahí.

“Una familia me ayudó con una transferencia y dinero en efectivo y otra más de igual manera me echo la mono, son familias juarenses a las que les estoy muy agradecido, porque sin conocerme me ayudaron”, agregó.