Afectaría a ciudadanos fin de autónomos: ONGs

Agencia Reforma / El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el Gobierno federal busca absorber las nóminas de esas instituciones, porque no será despedido ningún trabajador

Ciudad de México.- La desaparición de los órganos autónomos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría derechos de los ciudadanos, advirtieron ayer integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, dijo que los órganos autónomos tutelan derechos fundamentales y son parte del diseño democrático del país.

En el caso del INAI, explicó, este órgano garantiza dos derechos fundamentales establecidos en la constitución: el de acceso a la información y el de protección de datos personales.

Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que el INE y la CNDH son pioneros en términos mundiales.

Agregó que el IFT y la Cofece son organismos que protegen a los ciudadanos de abusos, tanto del Gobierno como de las empresas.

“Habría muchas afectaciones, no sólo en el ámbito del derecho a la información, sino también en el ámbito de rendición de cuentas, anticorrupción, incluso en el ejercicio de recursos públicos”, advirtió.

Trasladarían a los trabajadores

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el Gobierno federal busca absorber las nóminas de esas instituciones, porque no será despedido ningún trabajador.

En conferencia, el mandatario adelantó que todos los burócratas que hoy forman parte de las estructuras de los organismos tendrán cabida en la Administración federal.

Como ejemplo, se refirió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la posibilidad de trasladar sus funciones y su nómina de personal a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

También explicó que, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la idea es que pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, abrió la puerta a que sus funciones sean asumidas por la Auditoría Superior de la Federación ASF), que depende del Poder Legislativo, o incluso a la FGR.

‘¿Más poder que yo?’

López Obrador defendió la reforma que prepara pare eliminar a los órganos autónomos, que presentará el próximo 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución.

Arremetió contra esas instituciones a las que cuestionó por su desempeño, origen, legitimidad y poder.

“El Poder Ejecutivo tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular (IFT), que el presidente”, soltó.

El mandatario consideró que los órganos autónomos fueron creados para regular e impedir el crecimiento de los gobiernos y las instituciones públicas y “darle paso franco, abierto, a las empresas particulares”.

En este contexto, anunció que la reforma busca la desaparición de unos 10 organismos, pero no los autónomos constitucionales, sino también algunas estructuras que duplican funciones y que requieren una compactación administrativa.