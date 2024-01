Afectarían los militares al abasto de mercancías

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La falta de experiencia en mantenimiento carretero por parte del Ejército puede poner en riesgo el abasto de mercancías en el País, advirtieron expertos en transporte.

El martes, el Presidente López Obrador informó que ordenó a la Sedena realizar el mantenimiento de las carreteras federales que sufrieron desgaste por la construcción del Tren Maya.

Miguel López Fiesco, especialista del sector transporte, calificó de preocupante que se asigne esta tarea a los militares porque carecen de experiencia en mantenimiento carretero, ya que estas vías requieren de cierto tipo de pavimento y arquitectura para ser operables para el transporte de carga por camión.

"(Que participe el Ejército) es parchar o remediar de manera no prudente los caminos. El costo de distribución en la zona de por sí no es barato y esto provocaría que no se tuvieran los alimentos en tiempo y a bajo costo. Esto lo que va a traer son complicaciones logísticas para la entrega de mercancías", advirtió.

Alertó que de no contar con los caminos adecuados también se podrían generar demoras para el traslado de diversos productos como frutas y abarrotes, entre otros productos, ya que se reduciría la movilidad.

Señaló que la medida también podría provocar que las empresas transportistas que transitan por esta zona del País destinen mayores recursos para el mantenimiento de camiones (llantas, frenos, suspensiones y ejes, entre otros).

Recordó que el Gobierno tarda entre tres y seis meses en reparar o dar mantenimiento a los diferentes tramos carreteros, por lo que hay incertidumbre de que al participar el Ejército esas reparaciones concluyan este año y con un buen servicio.

"Quieren aprovechar la sinergia que tienen en máquinas y que se trasladaron para el Tren Maya, en un ánimo de ahorro, pero en contra de la mano de obra calificada que se requiere para el pavimentado de carreteras", reiteró.

Estimó que alrededor del 60 por ciento de las carreteras adyacentes, a los mil 554 kilómetros que contempla todo el recorrido del Tren se encuentran dañadas.

Destacó que esta decisión del Ejecutivo abre la puerta para que este tipo de actividades se extiendan a nivel nacional.

"La advertencia es clara, si esto es cola y pega, se queda ahí el Ejército haciendo esta función.

"(Hacer mantenimiento carretero sería) un trabajo más de todos los que se le han asignado en esta Administración, desde la distribución de medicamentos, a manejar aeropuertos y aerolíneas y ahora el piso carretero", dijo.