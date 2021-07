Afirma abogado que Alemán Magnani está en Francia

Ciudad de México— Miguel Alemán Magnani salió en enero pasado de México en un vuelo privado en búsqueda de inversionistas que aportaran recursos a Interjet y ahora vive en Francia, dijo Javier Mondragón, abogado del empresario.

La semana pasada, un juez federal ordenó la aprehensión del empresario por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos en su calidad de vicepresidente de Interjet. Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que había salido de México desde el 31 de enero pasado.

"Él salió en enero a Estados Unidos y en Europa está tratando de buscar fondos de inversión para afrontar tanto la situación de Interjet como iniciar nuevos negocios. Claro, tomó una nueva residencia, está en Europa, está en Francia", declaró Mondragón en entrevista con Grupo REFORMA.

Sostuvo que el empresario no salió de México para huir de las autoridades, ya que en enero pasado no había una acción legal en su contra.

"Tiene domicilio, él está asentado en un lugar, no está corriendo, no está escondiéndose. Está usando sus tarjetas de crédito, él vive una vida normal, no está huyendo de nadie", comentó.

Alemán Magnani todavía posee el 10 por ciento de las acciones de Interjet, por lo que sigue buscando recursos para que la compañía salga de los problemas financieros que enfrenta, aseguró el abogado.

Mondragón recordó que Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de Administración de Interjet, tomó el control de la aerolínea, ya que tanto él, como Alejandro Cabal Peniche, a través del fondo HBC International, anunciaron una inversión de 4 mil 300 millones de pesos para pagar impuestos, salarios y adeudos con proveedores, principalmente.

Esa inyección de capital finalmente no se concretó y Cabal Peniche salió de este acuerdo; sin embargo, en una asamblea de la compañía, ya se había cedido el control de esta a Alejandro del Valle.

"Primero se celebra la asamblea, él dice 'para poder yo suscribir el aumento de capital, primero tengo que ser el presidente de la compañía, renuncien ustedes a sus cargos. Yo suscribo el aumento de capital y aquí firmo que lo voy a pagar', y no lo paga, pero mientras ya se quedó dentro de la empresa", relató.

Del Valle únicamente aportó 28 millones de dólares a la compañía, aseveró el abogado.

Para Mondragón, las autoridades debieron girar la orden de aprehensión contra Alejandro del Valle por ser quien tiene el control de la empresa o contra quienes estuvieron involucrados en la decisión de no pagar impuestos, pero no contra Miguel Alemán Magnani.

"Desde luego las autoridades fiscales deben ir contra él, no contra los señores Alemán (Magnani y Miguel Alemán Velasco, quien fuera presidente de Interjet) por la falta de pagos de impuestos", dijo.

Mondragón admitió que Interjet sí incurrió en el impago de impuestos cuando los recursos ya no eran suficientes para cubrir los gastos de sus operaciones, pero rechazó que hubiera una intención de fraude.

"No hay fraude porque no hubo intento de engañar a nadie, cuando se retrasaron en el pago de los impuestos le avisaron a Hacienda 'estoy retrasado en el pago de impuestos', no dijo 'no vamos a pagar'", declaró.

Aunque, consideró, en caso de buscar culpables, tendrían que ser señalados directores generales y administrativos también.

"La familia Alemán estuvo poniendo dinero de capital o de préstamos. Se tomaron créditos del Banco Nacional de Comercio Interior, de Citibank y de otras empresas para que la empresa subsistiera y saliera adelante.

"Durante ese periodo, en una decisión equivocada de algún empleado de la administración, se dejaron de pagar esas contribuciones, pero la ley dice que tienen preferencia los salarios frente al fisco", mencionó.

El abogado enfatizó en que mientras los Alemán estuvieron al frente, Interjet nunca dejó de pagar a los empleados, quienes estallaron una huelga en enero pasado ante el adeudo de ocho quincenas de salario y prestaciones laborales.

Los adeudos con los trabajadores iniciaron cuando Del Valle llegó a la compañía, aseguró.

"Los señores Alemán perdieron el control en junio, en julio (del año pasado) ya no estaban", comentó.

Sin embargo, el adeudo con el fisco le ha costado caro a la empresa, ya que fue intervenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y tanto este órgano como Hacienda, le cerraron las fuentes de financiamiento, pese a que públicamente dijeron lo contrario, resaltó Mondragón.

"Eso salieron a decir, pero pregúntele al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), a American Express (a través del cual los pasajeros pagaban los boletos de avión) y demás, en cuanto nos intervino el SAT, nos suspendieron el flujo de dinero a todos los bancos", aseguró.

La aerolínea incluso había avanzado en negociaciones con Bancomext y Banorte para obtener créditos, que ya no se concretaron por la misma razón, sostuvo.

El abogado agregó que Alemán Magnani nombrará a un representante legal en México para hacerle frente a la orden de aprehensión.

"Si le pregunta a sus abogados de Francia, sus abogados le van a decir que no venga y que atienda las diligencia, ya se puede por Zoom", dijo.