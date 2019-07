Afirma AMLO que apoyos sí llegan a los de abajo

Ciudad de México— Al dar a conocer avance de los programas de apoyo al campo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que puede ser que el presupuesto no llegue a los de arriba pero sí llega a los de abajo.

"Los apoyos serán por 8 mil 550 millones de pesos y se ha ejercido 7 mil 713 mil millones de pesos, lo quiero subrayar, porque se habla mucho de que no se ha ejercido o que hay subejercicio", expuso en su conferencia de prensa.

"Ya no es lo mismo de antes, a lo mejor no les está llegando a los de arriba, pero a los de abajo sí".

El mandatario destacó la importancia de compactar y no tener muchos programas sin beneficio suficiente.

Pocos programas, dijo, para que lleguen a más gente, además de que la entrega sea de manera directa a los beneficiarios.

"Ya no se entrega a las organizaciones, existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor, desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, ese es otro cambio importante", manifestó.

"Los apoyos del Procampo llegaban tarde, ahora llegan a tiempo (...). Antes el apoyo se daba arriba, no se tomaba en cuenta a los más pobres, a indígenas, a campesinos y los grandes recibían más apoyos, ahora son los pequeños".

López Obrador expuso que, en el pasado, se llegó a satanizar la palabra "subsidio", pero lo que sucedió es que se dejó sin apoyo a los sectores menos favorecidos.

Refirió que, en Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidio a los productores, en ocasiones hasta del 80 por ciento del costo de la producción, con cargo a los recursos del Gobierno.

"Si apoyar a los campesinos, a los productores y a los pescadores es ser populista, que me apunten en la lista, no tengo problema de conciencia sobre esto".

El Presidente insistió en lograr la autosuficiencia alimentaria.

"Va a depender del crecimiento económico, de las finanzas, lo que estamos haciendo este año, es sentando las bases para que, si se disponen de más recursos, podamos por este medio incrementar la corrupción y lograr la autosuficiencia", dijo.

"Lo podemos lograr en maíz, en frijol, en leche, estamos trabajando proyectos para cuencas lecheras en el sureste, ya no podemos seguir concentrando la producción lechera en donde no hay agua".

En la conferencia, el Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, informó que el Gobierno federal tiene 20 programas estratégicos, de los cuales cuatro corresponden a su dependencia.

"Los más pobres de los pobres son los campesinos e indígenas en el País, el 65 por ciento de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza", advirtió.

Por ello los pilares de la política para el campo son impulsar una agricultura más productiva, más sustentable y más incluyente.