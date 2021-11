Afirma AMLO que Fuerzas Armadas aligeran su carga

Alfredo Moreno/Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que las Fuerzas Armadas alivian la carga que representa gobernar al país.

Durante la conmemoración del Día de la Armada de México, el mandatario consideró que el apoyo de las secretarías de Marina y Defensa Nacional le han permitido cumplir sus compromisos con el pueblo de México.

"Les comento a ustedes que tengo la fortuna de contar con el respaldo del Secretario de la Defensa, del Secretario de Marina, dos integrantes de las Fuerzas Armadas excepcionales, dos ciudadanos de ejemplares que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo", expresó.

"Me alivian, me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México, para seguir manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar, y de no traicionar al pueblo de México, muchas gracias".

Frente al Almirante Rafael Ojeda, el Ejecutivo federal agradeció la labor de los marinos, no solo en el cuidado de la soberanía y de los litorales, sino en las tareas de seguridad pública, con las que se pretende frenar violencia y la inseguridad.

"En esta nueva etapa nosotros tenemos que agradecer mucho a esta institución, hablo en nombre del Gobierno de México. Agradecerles por el apoyo que están prestando en tareas de seguridad pública", señaló.

"Como ustedes saben, antes no podía ni la Armada y el Ejército participar en tareas de seguridad pública, no lo permitía la Constitución y era muy difícil para el Gobierno enfrentar el grave problema de la inseguridad de la violencia. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma al Congreso, para que se le permitiera a la Defensa y Marina ayudar en labores de la seguridad pública".

López Obrador destacó que, de acuerdo con las mediciones del Inegi, la Marina es una de las instituciones más respaldadas por los ciudadanos, ya que cuenta con la confianza de la población.

"Cuando se le pregunta sobre la Armada, sobre la Secretaría de Marina, aparece la institución con una aprobación de más del 80 por ciento, así ve el pueblo de México a esta institución", refirió.

"Lo mismo a la Secretaría de la Defensa, son las dos instituciones mejor evaluadas en el Gobierno, las que tienen más respaldo y cuentan con más confianza de nuestro pueblo".

Durante la ceremonia, el presidente entregó reconocimientos a diversos oficiales, entre los que se encontraban los marinos que lograron maniobrar para impedir que se registraran víctimas durante la caída de un helicóptero, en Agua Blanca, Hidalgo.

Los elementos realizaban un recorrido por las zonas devastadas por el paso del huracán Grace, en los límites de esa entidad, con el estado de Veracruz.

Condecoran a marinos

Marinos de la Armada de México fueron condecorados por su participación destacada en el combate a criminales generadores de violencia y huachicoleros, así como personal que desactivó artefactos explosivos en Guanajuato y apoyó a población civil.

En la ceremonia por el Día de la Armada de México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina Rafael Ojeda, fue condecorado el Teniente de Corbeta de Infantería de Marina Aristeo Cedillo por el seguimiento de objetivos prioritarios generadores de violencia relacionados con "doce casos" de eventos contra la delincuencia organizada.

También fue reconocido el segundo maestre de Infantería Paracaidista Said Baltazar por su participación en operaciones de seguridad del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, en donde resultó herido tras un enfrentamiento armado con huachicoleros.

El Capitán de Corbeta Ernesto Zuloaga por neutralizar tres artefactos explosivos en la base de operaciones de Cortázar en Guanajuato.

Por su valor excepcional en el mar también fue condecorada por la Organización Marítima Internacional la cabo de Infantería Rosa María Pérez Oliva luego de que el 4 de enero de 2020 participó en el rescate de seis personas de una embarcación de recreo denominada "La Traviesa" que se estaba hundiendo.

La cabo llevó a las personas, una a una, a la unidad de salvamento en medio de condiciones metereológicas adversas y con poca visibilidad, se indicó en la ceremonia efectuada en la sede de la Marina, al sur de la Ciudad.

Aparte, por una acción heroica, recibió un reconocimiento la tripulación de un helicóptero MI-17 AMX2218 que evitó durante el desplome del aparato la pérdidas de vidas de civiles y de propio personal naval.

Los hechos ocurrieron en Agua Blanca de Iturbide , Hidalgo, donde realizaban apoyo a la población tras el paso del Huracán Grace.

Por ese hecho fueron condecorados los Capitanes de Corbeta Pilotos Helicopteristas Jaime Iván Zárate y Arnulfo Rodríguez y su tripulación.