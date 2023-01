Afirma C. Blanco que le gustaría seguir en la política

CDMX.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, indicó que pedirá anuencia al Presidente para competir por un puesto político en 2024 y si no, buscará ser Director Técnico de la Selección Mexicana o de algún equipo extranjero.

Al ser cuestionado por reporteros sobre el siguiente paso tras terminar el periodo de su gestión que vence el 30 de septiembre de 2024, indicó que sí le gustaría continuar en la política.

Pero para ello, acotó, deberá contar con la autorización del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien espera reunirse próximamente.

"Espero tener otra reunión con él y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea. Si se puede sí, si no, pues ni hablar", expuso.

El ex futbolista pidió no adelantar vísperas, pero aclaró que tampoco se aferrará a la política, al considerar que también puede continuar una carrera en el balompié.

"No les puedo decir ahorita, más adelante se los manifestaré (...) yo no me caso, yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso y otro, y otro, si se da qué bueno y si no, me regreso como siempre he dicho a ser entrenador de algún equipo de aquí de México", señaló.

"Me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección Mexicana. Yo no soy... te voy a decir como decimos en el fútbol 'hambreado' de buscar otro puesto", añadió.