Afirma CNTE que reinstalarán a maestros

Ciudad de México.- Tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la CNTE informó que acordaron que este jueves serán reinstalados los primeros 36 profesores, destituidos durante la Reforma Educativa, y les serán pagados todos sus salarios y prestaciones.

El representante de Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, precisó que los primeros 36 pertenecen a la Ciudad de México, pero que López Obrador se comprometió a que en máximo 15 días sean restituidos los 586 que documentó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Ecuación.

"Mañana se inicia ya de manera concreta la reinstalación de los 36 de la Ciudad de México y después continúa un proceso de ruta para todo el País en la misma condición", dijo Zavala en entrevista.

"El presidente de la República fue enfático en cada una de las mesas, pero fue enfático en el tema de los cesados, en 15 días pretende ya no tener ninguna dificultad con ninguno de nuestros compañeros", precisó.

El líder magisterial explicó que los derechos laborales que les van a devolver con la reinstalación son los salarios caídos, la plaza, la base, su nombramiento, los bonos y todo lo que tiene que ver con prestaciones.

Zavala no quiso puntualizar el monto que se les habrá de pagar a los profesores, una vez que la Reforma Educativa fue derogada por López Obrador, pues dijo que cada caso es distinto ya que fueron destituidos en 2014, 2015 o 2016 y, además, tenían diferentes condiciones de trabajo.

"Tampoco queremos manejar un monto por seguridad", sostuvo.

Añadió que hubo avances en el tema de la basificación de los trabajadores, pero que aún no existe un número exacto de beneficiados.

"Estamos hablando de miles en todo caso", dijo.

Zavala indicó que también hay cinco profesores de nivel Medio Superior en la Ciudad que deberán ser restituidos, pero que será más adelante y a partir de un calendario a nivel nacional.

La reunión entre medio centenar de integrantes de la CNTE y López Obrador e integrantes de su gabinete duró más de cuatro horas, al cabo del cual Zavala reconoció el compromiso del Presidente para satisfacer las demandas "históricas" de la CNTE.

Zavala indicó que se abordaron los avances en todas las mesa de negociación: Presos políticos, Seguridad Social, Sindical y Laboral, aunque el tema principal fue el de la restitución sobre la que se acordó una ruta general para cumplir como con los trabajadores de la Ciudad de México.

El líder magisterial dijo que ya tienen listos los expedientes complementados de otros 387 profesores destituidos, por lo que se acordó otra reunión con el Presidente para el 10 de julio.

"Lo que hoy se plantea es avanzar de manera fundamental ya no en mesas de pláticas, sino en mesas resolutivas en todos los temas que tenemos pendientes", indicó.