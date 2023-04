Afirma Delfina no tener miedo a debatir en Edomex

Agencia Reforma

San Felipe del Progreso, México.- Aunque pidió postergar el primero de los dos debates, Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de Mexico, se dijo dispuesta a debatir el 28 de abril o después de esa fecha y negó que tenga miedo.

"No, no no, ya estoy más allá del bien y el mal", dijo entre risas cuando se despidió de cientos de personas que llegaron a su mitin en San Felipe del Progreso, Estado de México.

Gómez, quien busca por segunda vez la gubernatura, ha propuesto que el debate sea el 28 de abril y no el 20, como fue la primera propuesta con la priista Alejandra del Moral, quien propuso hasta cinco encuentros.

Delfina Gómez dijo además que ya tiene compromisos de campaña.

"Nosotros decíamos que después del 28 estaría bien, o el 28, sobre todo porque se tiene ya programado", compartió en entrevista.

En el centro de este municipio, ubicado a 15 minutos de Atlacomulco -epicentro priista que ya ha gobernado y perdido Morena-, Gómez reunió a más de mil personas, desde niños hasta ancianos y a la mayoría se les repartieron gorras, playeras, banderas, se les pidió no confiarse y salir a votar el 4 de junio.

El delegado de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez, también negó cualquier miedo de la candidata a debatir.

"Le vamos a dar su debate y al final vamos a ganar el debate. Ahora están desesperados, quieren que vayan con ellos, como si no supiera quiénes son ellos, pero les vamos a dar su debate y les pedimos a todos los asistentes que vean el debate el día que se celebre", expresó.

"El PRI no decide la fecha, ni decide el órgano electoral, es un consenso, entonces sí vamos a ir al debate. ¿Cuándo?, nosotros decimos 28, hay una agenda preestablecida que es muy difícil en una campaña tan corta de ajustar muchas cosas. No hay ningún miedo, ya participó Delfina hace dos años, hace seis años, aquí está en las plazas públicas, vamos a debatir. No tenemos ningún problema de ir hablar de la corrupción de los priistas, es lo más fácil", agregó en entrevista.

Por cuestiones de agenda se pidió posponer debate: Duarte

Delfina Gómez no tiene temor a debatir, simplemente hay problemas de agenda, argumentó su coordinador de campaña, Horacio Duarte, sobre la advertencia de que la morenista podría no acudir al primer debate entre candidatas a la gubernatura del Estado de México.

Sin embargo, el morenista no recordó qué actividades tiene la aspirante el 20 de abril para plantear al Instituto Electoral del Estado de México diferir el encuentro al 28 de abril.

"Simplemente se hizo una solicitud, abierta, transparente, si me sorprende la rapidez del instituto para filtrar documentos (de la petición). Lo que pedimos es que si la campaña dura 59 días y se interrumpió por Semana Santa, derivado de eso cambió nuestra agenda de eventos y pedimos que se valorara posponer unos días.

"Así de simple y sencillo, no hay truco mayor, tenemos tantos días y ya. Quien le quiera encontrar más está bien es parte de la especulación. No hay temor ni ninguna otra cuestión", aseguró.

Apuntó que tampoco se debe creer que los debates son "la panacea", por lo que no hay riesgo de que si no acude baje puntos en las encuestas.

Indicó que una vez que el IEEM informe si acepta o no su propuesta, la maestra definirá si acude.

"Ella siempre ha dicho que asistirá a los debates", agregó Duarte quien insistió en que no es una estrategia como sucedió con otros candidatos en el 2022.

Ven difamación como estrategia

El ex funcionario federal acusó al PRI de centrar su estrategia en la difamación, no sólo contra la candidata, sino también contra él y otros líderes de Morena en la entidad como una manera de golpear la campaña de Gómez.

Aseguró que el publicista del PAN, Antonio Sola, a quien se le atribuye la frase de "Andrés Manuel es un peligro para México", trabaja para Del Moral, por lo que se verán acusaciones similares.

"No vamos a caer en su loca desesperación de la candidata de la Oposición que piensa que difamando y generando violencia política de género va remontar.

"Yo no tengo ninguna sentencia o resolución que diga que haya cometido una irregularidad administrativa, todo lo demás es grilla. Piensan que golpeando a otros dirigentes golpean o afectan a la maestra", aseguró.

Consideró que la ventaja de entre 15 y 20 puntos será difícil revertir.

"El 80 por ciento de los mexiquenses quieren un cambio y la disyuntiva no es por bloques de partidos, sino que la gente ve que la competencia es por Morena -que es el cambio- o el PRI que es la continuación de la corrupción.

"En las encuestas que se hacen, sólo de Izcalli (donde gobernó Del Moral) y Texcoco, ganó la maestra en las encuestas. Si ni en tu casa te quieren, qué andas lagrimeando por otro lado", agregó.

Corcholatas en veremos

El coordinador de campaña aseguró que todos los liderazgos nacionales, incluidos los aspirantes presidenciales, tienen una invitación abierta para asistir a los actos de campaña de Delfina Gómez.

Sin embargo, apuntó, hasta el momento ninguna de las llamadas "corcholatas" ha informado si se integrará a las giras de fines de semana.

El año pasado, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López mantuvieron un activismo permanente en las seis entidades donde hubo elecciones. Sin embargo, en la mayoría de esas entidades, el Tribunal Electoral determinó que la participación de estos funcionarios sí influyeron y pusieron en riesgo los procesos electorales.

"Las llamadas corcholatas o corcholatos saben que el Estado de México es una prioridad para el movimiento, así que si tienen tiempo y quieren apoyar serán bienvenidos. La agenda de ellos no las manejo yo, y si vienen serán bien recibidos", respondió Duarte.